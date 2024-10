Home

Provincia

Campiglia

Il Cornia rompe gli argini a Campiglia Marittima (Video). Interrotta erogazione acqua, presenti cisterne

Campiglia

18 Ottobre 2024

Il Cornia rompe gli argini a Campiglia Marittima (Video). Interrotta erogazione acqua, presenti cisterne

Allerta Maltempo a Campiglia Marittima: Chiusure e Interventi dopo la Piena del Cornia

Campiglia Marittima (Livorno) 18 ottobre 2024 – Il Cornia rompe gli argini a Campiglia Marittima (Video). Interrotta erogazione acqua, presenti cisterne

Nelle ultime ore, il comune di Campiglia Marittima è stato investito da una forte ondata di maltempo, che ha portato a una situazione critica a causa della piena del fiume Cornia. La sindaca Alberta Ticciati ha comunicato che il fiume ha rotto gli argini nella zona di Affitti e Bandita, causando allagamenti e disagi. Le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Livorno, Grosseto e Firenze, insieme alla Protezione Civile e altre forze come Avela e la Croce Rossa Italiana, sono attualmente al lavoro per fronteggiare le situazioni di pericolo.

Il comune ha raccomandato alla popolazione di restare ai piani alti delle abitazioni e di evitare spostamenti, a meno che non siano strettamente necessari. Una struttura di accoglienza d’emergenza è stata allestita per chi fosse costretto a lasciare la propria casa.

Chiusura di Scuole e Servizi

Tutte le scuole di ogni ordine e grado, palestre scolastiche, parchi pubblici, impianti sportivi e il cimitero resteranno chiusi, come stabilito dalle ordinanze comunali n. 15 e n. 16. Le misure sono state adottate in via precauzionale a causa dell’avviso di criticità regionale, che ha indicato un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico.

Problemi di Erogazione Idrica

Il maltempo ha anche causato un guasto alla stazione di pompaggio dell’acquedotto, interrompendo l’erogazione di acqua potabile a Campiglia Capoluogo. L’azienda ASA ha messo a disposizione un’autobotte in Piazza Gallistru per i cittadini che necessitano di acqua. Il guasto dovrebbe essere riparato entro le 12:30 di oggi.

Raccomandazioni alle Famiglie

La sindaca ha sottolineato l’importanza di prestare la massima attenzione agli avvisi ufficiali e di rispettare le indicazioni delle autorità. “Si raccomanda di non percorrere le strade allagate e di rimanere nei piani alti delle abitazioni”, ha dichiarato Ticciati, sottolineando che la situazione è ancora critica e in fase di monitoraggio.

Le immagini pubblicate dal Comune di Campiglia Marittima sulla sua pagina Facebook

Il Cornia rompe gli argini a Campiglia Marittima (Video)