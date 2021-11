Home

17 Novembre 2021

Il Coro Garibaldi, con canti e poesie ricorda Pietro Gori. L’amore, l’ideale, le prigioni, la lotta

Livorno 17 novembre 2021

Il Coro Garibaldi d’Assalto ricorda un cittadino del mondo a centodieci anni dalla sua scomparsa col filmato

“L’amore, l’ideale, le prigioni, la lotta. PIETRO GORI: canti e poesie”

GIOVEDI 18 NOVEMBRE dalle 18.30 all’ex-Cinema Aurora

Nel video, opera di Laura Bastogi e Maria Grazia Fontani, si offrono spunti di ricerca musicale e filologica, contributi originali grafici e poetici, notizie storiche sulla vita di Gori e sul suo tempo, immagini esplicative e canti, interpretati sia dal Coro che da solisti.

Al termine della proiezione il Coro Garibaldi d’Assalto, con Stefania Casu al pianoforte e diretto da Maria Torrigiani eseguirà alcune tra le canzoni più rappresentative di questo straordinario avvocato, intellettuale, ma soprattutto militante anarchico vissuto tra ‘800 e ‘900.

Successivamente ci sarà un apericena (facoltativo al costo di 15 €), al quale seguirà un laboratorio di canti aperto a tutti i presenti (facoltativo).

Ingresso GRATUITO riservato ai soci – Associazione Culturale con tesseramento in loco – Per chi non avesse ancora effettuato il rinnovo o l’iscrizione

la tessera (personale e non cedibile) ha un costo di 5 € (valevole fino al 31 agosto 2022)

N.B.: è richiesto il GREEN PASS per l’evento, mantenendo in atto la distanza interpersonale in base alle vigenti normative sanitarie.

EVENTO CON POSTI LIMITATI: è consigliata la prenotazione al nr. 3383764627 (preferibilmente via sms o WhatsApp – telefonate dopo le ore 15)



