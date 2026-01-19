Home

19 Gennaio 2026

Livorno 19 gennaio 2026 Il Coro “Sibi Consoni” dai successi internazionali alla Rassegna di Polifonia

Un appuntamento di grande prestigio arricchisce la Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, la storica manifestazione organizzata dal Coro “Rodolfo Del Corona” A.P.S. in compartecipazione con il Comune di Livorno e sotto la direzione artistica del Maestro Luca Stornello.

Sabato 24, alle ore 21, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Ferdinando in Crocetta, in piazza del Luogo Pio, Livorno ospiterà il coro “Sibi Consoni” di Genova, diretto dalla Maestra Roberta Paraninfo, una delle realtà vocali più affermate del panorama corale internazionale.

La formazione ligure arriva in città forte di un palmarès straordinario, culminato di recente nella prestigiosa vittoria al Gran Premio Internazionale di Arezzo, dove ha primeggiato su cori provenienti da tutto il mondo, confermandosi come un’eccellenza assoluta nel settore. Per la Maestra Paraninfo, direttrice e didatta di fama internazionale, si tratta inoltre di un gradito ritorno alla Rassegna livornese: in passato era già stata protagonista con il Genova Vocalensemble. Fondatrice dell’Accademia Vocale di Genova, Paraninfo ha costruito un percorso formativo che accompagna le voci fin dall’infanzia fino ai più alti livelli espressivi, incarnati proprio dal coro Sibi Consoni.

Il programma del concerto si annuncia particolarmente ricco e profondo. Partendo dalla musica rinascimentale, il percorso attraversa epoche e suggestioni diverse per approdare a una sezione di forte impatto emotivo e simbolico, intitolata “Cries of the world”. Un invito alla riflessione sulla condizione dell’essere umano nel tempo presente, segnato da un crescente individualismo e da una sempre maggiore difficoltà nell’ascolto profondo, nel silenzio e nella capacità di accogliere le “grida” che si levano dal mondo.

In questo contesto, la musica e il canto diventano strumenti privilegiati di riflessione, capaci di parlare all’intimo delle persone con un linguaggio che va oltre il quotidiano. Il progetto, ispirato ai celebri “Cries of London” di Luciano Berio, propone l’esecuzione di brani contemporanei composti appositamente per questa tematica: “Il grido” di Camilla Andrea Piovano ed “Eternità” di Federica Lo Pinto.

La serata si preannuncia dunque come un evento di altissimo livello artistico e di grande interesse culturale, non solo musicale. Un’occasione rara che conferma, ancora una volta, il valore e il prestigio della Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, riconosciuta e apprezzata dalle migliori formazioni vocali.

Alla serata sarà presente anche la Fondazione Caritas Livorno, nell’ambito della consolidata collaborazione con l’Associazione Coro Rodolfo Del Corona A.P.S., a sottolineare il legame tra cultura, attenzione sociale e comunità.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.

