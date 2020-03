Il coronavirus non spaventa abbastanza: lungomare strapieno e messaggi di avvertimento ignorati

Emergenza coronavirus

Rispettare tutte le disposizioni è l'unico modo per contenere e rallentare la diffusione del virus. Il coronavirus è un problema che riguarda tutti e ognuno deve fare la propria parte mostrando senso di responsabilità. 🛑 Chi proviene dalla Lombardia e dalle province rosse di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria deve osservare la quarantena come previsto dall’ordinanza regionale.⚠️ Le persone in isolamento:- non possono avere contatti con altre persone, – hanno il divieto di spostarsi o di partecipare a viaggi, – hanno l’obbligo di rimanere raggiungibili per l’attività di sorveglianza, – devono evitare contatti stretti e dunque indossare una mascherina chirurgica nel caso che vivano assieme ad altre persone, – oltre ad osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche come il lavaggio frequente delle mani, l’utilizzo di fazzoletti monouso, la pulizia e disinfezione frequente delle superfici ed aerazione degli ambienti.#comunedicecina

Gepostet von Comune di Cecina am Sonntag, 8. März 2020