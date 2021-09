Home

Sport

Arti Marziali

Il CTR Toscana convoca tecnico e atleti di Asd Folgore

Arti Marziali

23 Settembre 2021

Il CTR Toscana convoca tecnico e atleti di Asd Folgore

Livorno 23 settembre 2021

E’ stato Travolgente l’entusiasmo per tutta la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, per le 7 convocazioni ricevute dal COMITATO REGIONALE TOSCANA KARATE – CRTK della FIJLKAM a fronte dei prossimi impegni agonistici, che si disputeranno nel prossimo fine settimana in due scenari distinti, di cui uno internazionale, per la partecipazione allo ““𝐒𝐌𝐀𝐋𝐋 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐎𝐅 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄 𝐊𝐀𝐑𝐀𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏” che si svolgerà nella capitale Podgorina in Montenegro (sotto l’egida della FESAM – Federazione Sportiva Sanmarinese Arti Marziali) e l’altro di taratura Nazionale, il 3º Memorial 𝐓𝐑𝐎𝐅𝐄𝐎 𝐍𝐄𝐊𝐎𝐎𝐅𝐀𝐑, presso il centro olimpico PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma.

Tra lo staff tecnico che comporrà la delegazione, ci sarà il “Tecnico con le stellette” Antonio CITI convocato in qualità di “Coach Kumite Giovanile” che guiderà, assieme ai quadri tecnici, i giovani talenti toscani schierati in gara nel paese balcanico.

Tra gli “atleti combattenti” impegnati a Podgorica, la chiamata è arrivata per la specialità del Kumite, “combattimento a contatto controllato”, a Jacopo CITI che combatterà nella categoria Under 14 – 40 Kg, Andrea BOZZI nella Cadetti – 70 Kg e nella specialità del Kata “forme” Leonardo BOMBARDI, nella classe Cadetti.

Sul fronte di Roma capitale, tra le schiere della rappresentativa della Toscana, la convocazione è giunta per la veste di “Coach Kata Giovanile” al tecnico Vincenzo CORVAGLIA, ed ha seguito, per Federico PICCHIOTTI nella categoria Under 14 – 40 Kg, e nel femminile per Emma FRIZZI nella categoria Cadetti + 54 Kg.

In questo energico clima di imminenti impegni sportivi, dopo i successi ottenuti nelle scorse settimane dal team blu/azzurro dei baschi amaranto 187º, un argento e tre bronzi in Svizzera e un oro in Spagna, i giovani “Folgorini” si attestano ad affrontare una ricca e coinvolgente crescita individuale, che la disciplina olimpica del Karate può continuamente offrire.

La squadra della ASD 187º Folgore è pronta a reclutare giovani talenti a partire dall’età prescolare, dai 4 anni (classe 2017).

I tecnici Daniele PILAGATTI, Massimiliano PAROLIN, Rico SIMONETTI e i coach impegnati in gara, personale qualificato “Educatore Sportivo Scolastico – ESS” dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – FIJLKAM, vi aspettano per intraprendere l’avvio alla nuova stagione formativa per le fasce sensibili in età evolutiva ed agonistica, per i più esperti.

Per Informazioni: sezionesportivafolgore@gmail.com e sito web: www.karatelivornofolgore.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin