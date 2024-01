Home

15 Gennaio 2024

Livorno, 15 gennaio 2024 – Il cuore batte forte, la Pielle manda a tappeto Rieti

La CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO rialza la testa e lo fa annichilendo una Npc Rieti reduce da 3 vittorie consecutive, l’ultima a casa del Golfo Piombino con un Roderick da 36 punti. L’americano, però, al Pala Macchia ha trovato pane per i suoi denti, sbattendo sulla difesa di Luca Campori e Massimiliano Ferraro. Mentre in attacco, la Pielle, è stata trascinata dal trio composto da Rubbini, Lo Biondo e Pagani (53 punti in totale), mandando comunque a referto con almeno un canestro realizzato ben 10 dei 12 elementi a referto. Compreso Federico Loschi, tornato ad infiammare il vecchio catino di via Allende con 8 punti e tante giocate di qualità. Per la Pielle una vittoria scaccia pensieri, dopo l’80-77 nel derby, che le permette di agganciare nuovamente il secondo posto e rimanere in scia di Herons Montecatini.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Npc Rieti: 90-73



CAFFÈ TOSCANO:

Loschi 8, Pagani 16, Laganà 3, Rubbini 15, Lo Biondo 22, Manna 3, Cristofani, Dadomo, Ferraro 3, Chiarini 10, Campori 4, Diouf 6. All. Cardani.



NPC:

Markovic 22, Roderick 8, Zucca 7, Del Sole, Cassar 12, Mele ne, Perella ne, Bacchin, Melchiorri 11, Da Campo 13. All. Ponticiello.



Arbitri: Andreatta di Udine e Corrias di Cordovado

Parziali: 15-17, 38-31, 68-55, 90-73

