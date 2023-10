Home

29 Ottobre 2023

Livorno 29 ottobre 2023 – Il Ddl Concorrenza proroga per l’intero 2024 il regime semplificato per dehors e tavolini all’aperto

“Anche nel 2024 i pubblici esercizi potranno continuare a beneficiare del regime semplificato per l’installazione di dehors e tavolini all’aperto: un’ottima notizia per l’intero comparto della ristorazione“

. È positivo il commento del direttore di Confcommercio Provincia di Livorno Federico Pieragnoli dopo il voto favorevole del Senato dell’emendamento al Ddl Concorrenza che proroga il regime semplificato fino al 31 dicembre 2024.

“È l’occasione per promuovere la funzione di strutture e arredi su suolo pubblico come una vera e propria riprogettazione urbana degli spazi esterni, un nuovo approccio che valorizzi il fondamentale ruolo dei pubblici esercizi di garanti di decoro urbano, presidi di sicurezza e attori che possono contribuire in modo determinante al contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale”.

“Anche l’ultimo rapporto della ristorazione pubblicato da Fipe Confcommercio indica come il layout dei locali vada sempre più in favore di modelli che prevedono consumazioni al tavolo anziché al banco, seguendo le nuove tendenze e richieste dei clienti” aggiunge la presidente Fipe Confcommercio Livorno Federica Garaffa.

“Per questo la strada intrapresa dal Governo va nella direzione che sosteniamo e auspichiamo. Occorre un nuovo approccio in relazione all’installazione di dehors e tavoli all’aperto, che ormai non costituiscono più una semplice appendice dell’attività commerciale, ma un modo nuovo di vivere la convivialità”.

“Auspichiamo che sia solo il primo passo di un progetto che porti a rendere queste novità concrete e strutturali, ma anche che sia l’inizio di un nuovo percorso da sviluppare con la collaborazione delle amministrazioni comunali del nostro territorio, che avranno così l’opportunità di riqualificare gli spazi urbani grazie al contributo dei pubblici esercizi” conclude il Pieragnoli.

