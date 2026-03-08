Il derby con Piombino si chiude con una sconfitta per la Pielle femminile
Livorno 8 marzo 2026
Si chiude con una sconfitta il derby per la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO, che tra le mura amiche deve arrendersi alla Solbat Golfo Piombino femminile con il punteggio di 54-63 (Serie B femminile).
La gara parte subito su ritmi alti, con entrambe le squadre aggressive su entrambi i lati del campo. Sono però le ospiti a prendere in mano l’inerzia del match nei primi minuti, trovando maggiore continuità offensiva e chiudendo il primo quarto avanti di sette lunghezze sul 13-20.
Nel secondo periodo la Pielle prova a rientrare in partita, alzando l’intensità ma nonostante gli sforzi delle biancoblù, Piombino riesce a mantenere il controllo della gara e va negli spogliatoi ancora in vantaggio sul 29-37 all’intervallo lungo.
Il rientro dagli spogliatoi è complicato per la formazione di coach Castiglione: le gialloblù aumentano il ritmo e allungano ulteriormente nel parziale. Il divario arriva fino al massimo svantaggio di -17 sul 39-56 alla fine del terzo quarto.
Nell’ultimo periodo la Pielle reagisce con orgoglio e prova a ricucire lo strappo, riuscendo a riportare il distacco sotto la doppia cifra. La rimonta però non basta: Piombino gestisce il vantaggio nel finale e conquista il derby con il punteggio di 54-63.
Nonostante la sconfitta, tra le biancoblù spicca l’ottima prestazione di Collodi, protagonista di una prova completa chiusa con 18 punti, 7 rimbalzi e 4 palle recuperate, risultando la migliore realizzatrice della Pielle e una delle giocatrici più incisive della partita.
Verodol CBD Pielle Livorno – Solbat Golfo Piombino: 54-63
VERODOL CBD: Collodi 18, Donadio 15, Castiglione M. 10, Castiglione V. 8, Menchetti 3, Selmi, Conti, Bullentini, Baluardi, Belfiori. All. Castiglione L.
Arbitri: Filipovic e Carta
Parziali: 13-20, 16-17, 10-19, 15-7