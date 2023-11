Home

Sport

Basket

Il derby di basket femminile è del Jolly Acli

Basket

2 Novembre 2023

Il derby di basket femminile è del Jolly Acli

Livorno 2 novembre 2023 – Il derby di basket femminile è del Jolly Acli

Il Jolly Acli Basket non si ferma. Al PalaCecioni, nel derby contro la Pielle, arriva la sesta vittoria consecutiva in campionato (50-57), al termine di una partita dai due volti.

Una prima parte ben giocata, nonostante i numerosi errori in attacco, dovuti alla “tensione” della gara, e una seconda più difficile da interpretare, dove le ragazze rosablù hanno per lunghi minuti smesso di segnare, favorendo la rimonta delle padroni di casa. Ma andiamo per ordine: l’impatto con la partita è eccellente (0-8 al 5’), con Francesca Orsini protagonista.

La Pielle reagisce e arriva alla sirena di fine primo quarto a sole 3 lunghezze di distanza (10-13). Nella seconda frazione, entra in scena Rossella Gioan: i suoi canestri rilanciano il Jolly in avanti e il vantaggio aumenta fino a toccare i 10 punti (24-14).

La biancazzurra Conti prova a metterci una pezza (24-20), ma una fiammata di Orsini e una tripla di Sassetti permettono alle rosablu di approdare all’intervallo sul 33-20. Nel terzo quarto la situazione cambia: la produttività offensiva del Jolly cala vistosamente, ma, nonostante questo, la squadra si mantiene all’interno della comfort zone del divario (44-35 alla fine).

I problemi iniziano con l’ultimo tempino: la Pielle stringe in difesa, e le rosablù non riescono più a trovare la via del canestro: il parziale è pesante (2-13), e consente a Maffei e compagne di ribaltare, mettendo il naso avanti 46-48 al 7’.

L’inerzia di gara adesso è tutta per le biancazzurre, per il Jolly la notte appare fonda. Tuttavia, dal cilindro, esce fuori Irene Sassetti, che si traveste da “spina nel fianco” per la difesa locale, e con una serie di “scorribande” dentro l’area piellina si guadagna falli che la portano in lunetta: segna praticamente tutti i liberi, e riporta le sue a più 4 (52-48). Il finale è tutto per la capitana Sara Ceccarini che prima regala un assist a Giari (canestro e fallo subito) e poi segna dall’angolo i due punti della staffa.

Le parole di Sara Ceccarini:

«Siamo partite forte, imponendo il nostro ritmo e il nostro gioco. Poi la stanchezza si è fatta sentire e abbiamo avuto un lungo periodo di black out. Ci siamo fatte prendere dalla frenesia, dalla loro aggressività, una cosa che non dovrà più accadere. Sono molto contenta, perché vincere il derby è davvero una bella cosa».

Il tabellino: Sassetti 18, Orsini 11, Ceccarini 10, Gioan 9, Zolfanelli 2, Giari 7, Barbieri, Sgorbini, Evangelista, Candelori, Simonetti, Castillo. All. Corda. Ass. Menichetti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin