Home

Sport

Basket

Il derby toscano è del Jolly Acli Basket. Battuta la PF Firenze

Basket

18 Aprile 2021

Il derby toscano è del Jolly Acli Basket. Battuta la PF Firenze

Livorno 18 aprile 2021

Il Jolly Acli Basket Livorno che non t’aspetti trionfa nel derby toscano contro la Pallacanestro Femminile Firenze (69-49).

La squadra di Marco Pistolesi, reduce da una serie di battute d’arresto consecutive, ribalta il pronostico e fa sua la partita con autorità.

In vantaggio praticamente dall’inizio, Orsini e compagne hanno tenuto il giusto atteggiamento per tutti i 40 minuti: faccia giusta, difesa aggressiva, buona fluidità offensiva, con la ciliegina sulla torta di un 50% da tre punti, con numerose triple scagliate e segnate da giocatrici che non fanno del tiro il loro punto di forza.

All’intervallo lungo il vantaggio labronico è ancora piuttosto esiguo (27-23), ma il decollo è in agguato.

Infatti con una terza frazione dominata (22-9 il parziale), Livorno mette le basi per l’importante successo.

E la situazione rimane invariata anche nell’ultimo tempino. Corsini le prova tutte, cambia costantemente i quintetti, ma non riesce mai a trovare le chiavi per rimettere in piedi la partita. Alla fine l’urlo liberatorio di Livorno, che, con questi due punti, fa un passettino avanti verso l’obiettivo: evitare l’ultima posizione della griglia degli annunciati play out.

MVP. Giulia Patanè: una partita stellare per la lunga siciliana. 14 punti, 7 rimbalzi, 6/11 al tiro con l’incredibile 2/2 nelle triple.

E poi un gran lavoro sotto i tabelloni. Una giocatrice in gran crescendo, che potrebbe essere fondamentale nella fase decisiva. Buone le prestazioni di tutte le ragazze scese in campo.

Le parole di coach Pistolesi: «Sono contento, i due punti ci danno una classifica migliore. Ma è la prestazione delle bimbe da elogiare, specie contro un’avversaria del genere. Oggi abbiamo avuto, per una volta fortuna anche noi, con alcuni canestri che non è scontato che entrino. Ma ce la prendiamo tutta».

Tabellino:

Livorno. Degiovanni 10, Cirillo, Ceccarini 10, Patanè 14, Simonetti 6, Orsini 11, Giangrasso 12, Sassetti 1, Stoyanova, Evangelista 5. All. Pistolesi.

Firenze. Rossini M. 16, Cabrini 7, Rossini S. 4, Pochobradska 7, Scarpato 2, Gramaccioni 1, Salvucci, Albanese 3, Poggio 7, Valentino, Donadio. All. Corsini.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati