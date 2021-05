Home

Il dipinto “Emigranti” di Raffaello Gambogi in prestito a Illegio (Udine)

11 Maggio 2021

L’opera fa parte della collezione permanente del Museo civico “G.Fattori”

“Emigranti” di Raffaello Gambogi in prestito a Illegio (Udine). Il dipinto rimarrà esposto dal 16 maggio al 17 ottobre 2021

Livorno,11 maggio 2021

“Emigranti”, opera del pittore livornese Raffaello Gambogi, che fa parte della collezione permanente del Museo civico “Giovanni Fattori”, sarà esposta dal 16 maggio al 17 ottobre 2021 alla mostra “Cambiare” a Illegio (Udine), borgo tra i monti della Carnia.

Il dipinto, realizzato probabilmente a inizio 1894, rappresenta lo spazio semicircolare dell’Andana degli Anelli nel Porto Mediceo di Livorno, di fronte al molo di Cosimo, affollato di velieri e bastimenti con persone in partenza per destinazioni lontane: chi tristemente saluta la famiglia, chi carica i bagagli su piccole imbarcazioni, chi aspetta il proprio turno tra borse e bauli.

Per maggiori dettagli: https://www.museofattori.livorno.it/le-opere/catalogo/emigranti/

L’opera farà parte di un percorso espositivo sulle forme e sull’iconografia del cambiamento, composto da trenta capolavori d’arte (da Michelangelo al Tintoretto, da Panerai a Fontana) di provenienza internazionale, che mettono in scena mezzo millennio di bellezza, dal Cinquecento al Novecento.

La mostra “Cambiare” propone quattro diversi sguardi che colgono cambiamenti fondamentali ed evidenti, continuamente in atto nella realtà: lo sguardo biologico-cosmico, che osserva il mutare dei viventi e delle specie e il procedere dell’universo; lo sguardo storico-sociale, che osserva il mutare delle strutture relazionali, culturali, economiche e politiche generate nel tempo dalle collettività umane; lo sguardo antropologico, che considera l’autocomprensione dell’uomo come essere-nel-tempo protagonista di innumerevoli cambiamenti, accompagnati da intuizioni e sentimenti e rappresentati in racconti esemplari; lo sguardo teologale, che considera il cambiamento dell’uomo e della sua visione del mondo a causa della fede e il cambiamento supremo dell’umano che avviene in Cristo.

