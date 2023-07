Home

14 Luglio 2023

Cecina (Livorno) 14 luglio 2023 – Il Direttore Marittimo della Toscana, Contrammiraglio Angora ha fatto visita all’Ufficio Marittimo di Cecina e incontra Lippi e Fedeli

Il Direttore Marittimo della Toscana, in visita al locale Ufficio Marittimo, incontra i Sindaci di Cecina e Bibbona.

Il Direttore Marittimo della Toscana, Contrammiraglio Gaetano ANGORA, nella giornata di ieri, ha fatto visita all’Ufficio Locale Marittimo di Cecina.

Accolto dal Titolare, Luogotenente Vincenzo Ferraro, l’Ammiraglio ha incontrato il personale militare e civile con cui ha discusso delle peculiarità della costa cecinese e delle forme di presidio assicurate in un territorio che attira tantissime presenze turistiche e che, pertanto, comporta un impegno sempre maggiore e attento da parte della Guardia Costiera per garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività balneari.

Al termine dell’incontro, l’Ammiraglio, avendo particolarmente apprezzato la passione manifestata per il lavoro svolto a beneficio della collettività e dell’utenza marittima, ha tenuto a ringraziare il personale del Locamare per il costante impegno profuso, riportando parole di motivata stima nella rituale dedica sul Diario Storico dell’ufficio.

A seguire, il Direttore Marittimo si è recato presso le amministrazioni comunali di Cecina e Bibbona, dove ha incontrato i primi cittadini, il dott. Samuele Lippi ed il dott. Massimo Fedeli.

In un clima di viva cordialità ed interesse, sono stati condivisi i positivi risultati delle recenti iniziative realizzate per la sicurezza della balneazione, come ad esempio i totem con i salvagenti anulari posizionati in corrispondenza dei tratti di spiaggia libera.

Entrambi i Sindaci hanno tenuto a rimarcare l’importanza del rapporto di collaborazione consolidatosi con il Comandante Ferraro e l’Ufficio Locale Marittimo, sempre molto attento alle esigenze della cittadinanza e valido stimolo per attuare sinergie capaci di offrire risposte concrete sia ai residenti che ai turisti che, ogni anno sempre più numerosi, scelgono quale loro meta vacanziera il mare e le spiagge di Marina di Cecina e di Marina di Bibbona.

Dal canto suo, l’Ammiraglio Angora ha ringraziato i primi cittadini per la vicinanza e le parole di apprezzamento espresse per l’operato degli uomini del Locamare, offrendo disponibilità e supporto della Guardia Costiera per il raggiungimento di quegli obiettivi prioritari di interesse comune, in particolar modo legati alla sicurezza della navigazione e alla tutela all’ambiente marino, che vedono coinvolti sia gli Enti locali che l’Autorità Marittima.

Ai saluti finali, un simbolico scambio di doni a suggellare l’unità di intenti tra le Amministrazioni rappresentate quale ulteriore valore aggiunto per questi splendidi territori.

