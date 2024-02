Home

6 Febbraio 2024

Livorno 6 febbraio 2024 – “Il diritto all’oblio oncologico è legge”, dibattito con la partecipazione di Elena Boschi e professionisti del settore

Riformisti per il futuro (Italia viva, +Europa, PSI, LDE organizzano per venerdì 9 alle ore 17- 00 presso la Bottega del Caffè in viale Caprera 35, il dibattito “Il diritto all’oblio oncologico è legge”

Partecipano: l’on. Maria Elena Boschi. l’on Nicola Danti deputato europeo e il dott. Alessandro Cosimi responsabile regionale sanita’ di Italia Viva. introducono: Sonia Baronti. segretaria provinciale PSI; Antonella Panza, presidente Italia Viva, Livorno, Collesalvetti, Capraia Al dibattito hanno garantito la presenza con un loro intervento professionisti del settore e associazioni del volontariato oncologico e sanitario.

