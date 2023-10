Home

Sport

Basket

Il Don Bosco attende la Sancat

Basket

19 Ottobre 2023

Il Don Bosco attende la Sancat

Livorno 19 ottobre 2023 – Il Don Bosco attende la Sancat

Dopo aver osservato il turno di riposo, la Toscana Food Don Bosco torna sul parquet, lo fa da unica compagine ancora imbattuta del campionato.

Un titolo che i ragazzi rossoblu vorranno mantenere anche sabato prossimo, nella trasferta sul parquet della Sancat Firenze, altra formazione ricca di giovani talentuosi.

Una compagine da prendere con le classiche molle, lo si capisce dalla bella vittoria ottenuta dai fiorentini nell’ultimo turno, in casa della quotata Shoemakers Monsummano.

Un roster, quella di coach Lilli, nel quale trovano posto giovani interessanti come Euzzor e Baldasseroni, due che segnano rispettivamente 16 ed 11,7 punti di media.

Accanto a loro, due vecchi bucanieri del parquet come Simone Berti e Michele Magini che, rispettivamente, a 38 e 35 anni continuano a giocare con ottimi risultati. In definitiva, una trasferta non certo agevole per la Toscana Food ma neanche impossibile, a patto di affrontarla con grande voglia di fare bene

Le parole di coach Francesco Barilla, che presenta così la sfida in terra fiorentina:

“Ci aspetta una partita molto impegnativa, contro una squadra molto solida ed altrettanto ben allenata.

Avremo di fronte un gruppo di giovani molto, molto interessanti che si sono già fatti conoscere anche al di fuori della nostra regione, integrati da alcuni giocatori esperti e di ottimo valore.

Si gioca a casa a loro, per cui, a maggior ragione, sarà una partita tosta, anche perché loro vorranno cogliere la seconda vittoria consecutiva.

Noi dobbiamo affrontarli con grande voglia di fare bene e migliorare ancora il nostro rendimento, ben sapendo che avremo di fronte un ottimo avversario”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin