Il Don Bosco atteso a Cecina da una delle grandi favorite del torneo

10 Dicembre 2022

Livorno 10 dicembre 2022

Dopo due gare interne consecutive, il Don Bosco torna a recitare in trasferta; lo fa questa sera, nella vicina Cecina, attesa da una delle grandi favorite del torneo.

A raccontare la solidità della formazione guidata dal grande ex Andrea Da Prato c’è la classifica, nella quale Cecina viaggia al secondo posto, con 18 punti, frutto di 9 vittorie e 2 sole sconfitte, alle spalle della capolista Castelfiorentino.

E non potrebbe essere altrimenti considerando la solidità del roster cecinese.

A dettare i tempi c’è uno dei veterani più apprezzati del torneo, quel Giovanni Bruni che, a dispetto dei suoi 41 anni, è sempre uno dei playmaker migliori del torneo, come ben testimoniato dai 13,5 punti realizzati a partita.

Meglio di lui, quanto a punti realizzati, fa Lorenzo Turini che ne mette 17,4 a sera, media che lo fa entrare nella top ten dei migliori “pistolero” del campionato.

Oltre a questa coppia, in doppia cifra c’è anche Giovanni Fattori, mentre la sfiorano Pistillo e Pistolesi. In sostanza, una formazione dai valori tecnici davvero elevati, che però non disdegna di sporcarsi le mani in difesa, tanto che con appena 69,2 punti subiti di media, quella di Andrea Da Prato è la seconda squadra meno perforata del torneo, dopo quella di Prato.

Per rimanere in partita contro un’avversaria di tale portata, la Toscana Food Don Bosco per rimanere in partita dovrà sfoderare, sul parquet cecinese, la classica partita perfetta, fatta di tanta energia ed aggressività in difesa, nel tentativo di limitare le tante bocche da fuoco avversarie, cercando di tirare con buone percentuali, senza incorrere in quei blackout visti, talvolta, nelle partite precedenti.

Ne è convinto anche il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, che presenta così il match:

“Andiamo a Cecina per affrontare una partita sulla carta proibitiva, contro una compagine che rappresenta una sorta di autentica corazzata per questo campionato, come testimonia la qualità del roster a disposizione di Andrea Da Prato.

Sicuramente, Turrini e compagni scenderanno sul parquet per chiudere subito i conti, magari sfruttando la loro grande esperienza e fisicità; per noi sarà una partita davvero tosta, per cercare di rimanere dentro il match più a lungo possibile, dovremo offrire il meglio del nostro repertorio, come purtroppo non siamo riusciti a fare nell’ultima sfida casalinga, nella quale siamo stati poco intraprendenti”.

