Il Don Bosco atteso da Spezia, terza in classifica. Coach Ricci: “Dobbiamo difendere forte”

12 Febbraio 2022

Livorno 12 febbraio 2022

Trasferta a dir poco difficile, quella che aspetta, domenica pomeriggio, la Toscana Food Don Bosco; i ragazzi di Gabriele Ricci, infatti, viaggiano in direzione La Spezia, dove li attende una delle compagini più attrezzate del campionato.

Non inganni l’inattesa sconfitta di Agliana dell’ultimo turno, i liguri sono saldamente piazzati sul podio del campionato, al terzo posto dopo le due compagini di Montecatini.

Del resto, Spezia è stata costruito proprio per veleggiare nelle zone alte della classifica.

Coach Bertelà ha a disposizione un roster di tutto rispetto, nel quale spiccano il lituano Balciunas ed il cavallo di ritorno Kuntic, playmaker serbo di ottimo livello che con Balciunas, appunto, forma una coppia di piccoli tra le migliori del torneo. Non a caso il lituano segna 21,4 punti a partita, media migliore del campionato, mentre Kuntic ne aggiunge 13,4. Oltre a loro, da segnalare la fisicità e l’esperienza di Vignali ed il talento di Bolis, ben raccontato dagli oltre 19 punti di media. In sostanza, una squadra davvero da prendere con le molle; per rimanere in partita, la Toscana Food dovrà offrire il meglio del proprio repertorio, limitando le tante bocche da fuoco dei liguri, ripetendo così la bella prova difensiva offerta domenica contro Arezzo, ed aumentare la produzione offensiva.

Lo ribadisce anche il coach della Toscana Food, Gabriele Ricci:

“Ci aspetta una partita davvero difficile contro una squadra ricca di talento e di mani educate; il nostro must dovrà essere quello di limitare il più possibile le loro bocche da fuoco, soprattutto nel tiro dalla lunga distanza, ben sapendo che non sarà semplice. Noi dovremo provare a tenere alti i ritmi, difendendo forte e cercando, nel contempo, di trovare con grande continuità il canestro avversario; soltanto seguendo questo piano partita, saremo in grado di giocarci tutte le nostre carte e rimanere in partita fino alla sirena finale.”

