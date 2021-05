Home

Il Don Bosco atteso da Valdisieve per la terza giornata della seconda fase

Basket

14 Maggio 2021

Il Don Bosco atteso da Valdisieve per la terza giornata della seconda fase

Livorno 14 maggio 2021

Venerdì lavorativo per la Toscana Food Don Bosco; i ragazzi di Marco Aprea sono infatti impegnati, per la terza giornata della seconda fase del campionato di Serie C Gold, sul terreno di Valdisieve.

Di fronte i rossoblu troveranno una squadra desiderosa di riscattare il ko, di misura, per 83-80, della scorsa settimana, sul parquet della Synergy Valdarno.

Un match importante per il proseguo del torneo, fin qui caratterizzato da un grande equilibrio; lo dice la classifica, nella quale ci sono ben 8 squadre appaiate in testa, con 2 punti ciascuna.

Tra queste anche Valdisieve e la Toscana Food Don Bosco. Chiaro l’intento di capitan Ense e compagni, espugnare il parquet di Pontassieve e tornare a casa con i due punti in saccoccia; mica facile, non solo perchè di fronte ci sarà una squadra da prendere con le molle, ma anche per i problemi di roster che affliggono Marco Aprea.

Il tecnico della Toscana Food deve infatti fare a meno degli infortunati Onojaife, Stefano Mori e, presumibilmente, Fantoni, alle prese con un fastidioso stiramento all’adduttore. Palla a due domani, venerdì, alle ore 21:00.

Coach Marco Aprea presenta la partita

Il tecnico della Toscana Food Don Bosco presenta così i 40′ minuti di Pontassieve: “Ci aspetta una partita difficile, Valdisieve è una squadra che riesce sempre a mettere in difficoltà l’avversario di turno.

Prevedo un match ostico, probabilmente nel segno di un grande equilibrio.

Noi andremo sul parquet fiorentino dovendo fare a meno, oltre che di Onojaife, anche di Mori e, probabilmente, Fantoni, alle prese con un fastidioso stiramento all’adduttore. Infortuni che ci riducono la profondità del roster; aldilà di questo, cercheremo di imporre il nostro gioco, magari con qualche diversa interpretazione della fase difensiva, nel tentativo di portare a casa i due punti.”

