1 Novembre 2025

Livorno, 1 novembre 2025 Il Don Bosco atteso dalla trasferta a Bottegone

Ormai andata in archivio la sfida casalinga contro la Sancat Firenze, nella quale la compagine di Di Manno ha offerto una buona prestazione ancorché non coronata da una vittoria, la Pallacanestro Don Bosco torna sul parquet; il calendario, infatti, riserva ai giovanissimi talenti rossoblu una trasferta da prendere con le molle, quella sul parquet di Bottegone.

Non inganni la classifica che vede i pistoiesi all’ultimo posto in classifica, con appena due punti, quella di coach Milani è una squadra di buon livello; per rendersene conto basta scorrere il roster, nel quale spicca l’asse play-pivot, composto da Biagi, uno dei migliori play del girone, e Cukaj. Non a caso sono gli unici due elementi che viaggiano in doppia cifra quanto a punti realizzati, rispettivamente a quota 14,6 e 14 punti ad allacciata di scarpe.

Tornare dalla “Martin Luther King”, dove il pubblico è un fattore, non sarà semplice, ma nemmeno impossibile, a patto di offrire una prestazione continua nell’arco di tutti i 40’, come dice coach Giuseppe Di Manno, che presenta così la partita: “Avremo di fronte una squadra, Bottegone, che in casa ha dimostrato di essere competitiva, battendo Rosignano e facendo partita con Valdisieve e che vorrà fare di tutto per tornare al successo. Hanno due giocatori di grande importanza per la categoria, come Cukaj e Biagi, che sono i loro punti di riferimento, sia in termini tecnici che di leadership. Noi arriviamo dalla sconfitta con la Sancat, che ci ha fatto capire quanto sia importante stare sul pezzo per tutti i 40’; a Bottegone dovremo partire con il giusto atteggiamento, difendere forti e passarci il pallone in attacco, limitando le loro situazioni in campo aperto. Sarà comunque un’altra tappa nel nostro percorso di crescita, con l’obiettivo di ritrovare solidità e confermare quanto di buono stiamo facendo in palestra”.

Foto Suffà