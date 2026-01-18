Home

18 Gennaio 2026

Livorno 18 gennaio 2026 Il Don Bosco batte con merito Castelfiorentino

La Pallacanestro Don Bosco inizia come meglio non avrebbe potuto il girone di ritorno, lo fa battendo nettamente una delle squadre più accreditate del torneo, quella Castelfiorentino, alla vigilia del campionato indicata dagli addetti ai lavori come una della favorite del torneo. Dopo un primo tempo scorso sui binari di un grande equilibrio (40-40 a metà partita), gli uomini di Di Manno mostrano il loro volto migliore a cavallo dei due periodi conclusivi, quando, presi per mano da un Giorgio Artioli in versione Superman, scappano via, accumulando 15 punti di vantaggio, poi non sono mantenuti ma addirittura incrementati fino alla sirena finale, che decreta il ritorno al successo dei rossoblu, con il punteggio di 92-73.

LA CRONACA – In casa Pallacanestro Don Bosco, coach Di Manno si affida al quintetto composto da Pacitto, Dadomo, Regoli, Tognoni e capitan Artioli. Il tecnico di Castelfiorentino, l’esperto Riccardo Paludi, sceglie invece Berni, Pedicone, Landi, Mancini e Torrigiani. In avvio di partita, è la Pallacanestro Don Bosco ad uscire meglio dai blocchi di partenza, tanto da costringere il coach di Castello a chiedere un minuto di sospensione, dal quale i suoi escono con la faccia giusta. Complice qualche errore di troppo in attacco, infatti, i rossoblu vengono prima raggiunti e poi superati dagli ospiti, salvo poi rimettere la testa avanti, con due triple consecutive di Dadomo. Da quel momento in poi è equilibrio puro, con il primo quarto che termina con Castelfiorentino avanti di due lunghezze, sul 22-20.

In avvio di secondo quarto, la Pallacanestro Don Bosco aumenta la propria intensità difensiva, tanto che l’ABC Castelfiorentino segna appena due punti nei primi 3’30” di gioco; magro bottino che permette ai rossoblu, per l’occasione di bianco vestiti, di prendere in mano le redini del confronto, sia pure con margini esigui, +4 a metà periodo, sul 30-26. Castelfiorentino però non ci sta ed in un amen torna in parità, a quota 30, costringendo coach Di Manno al time-out, a 3’22” dall’intervallo lungo. L’equilibrio dura anche nell’ultima parte del secondo periodo, tanto che a metà partita le due squadre sono appaiate a quota 40. Nella Pallacanestro Don Bosco, dopo i primi 20’, 10 di Pacitto e 9 di Artioli.

Al rientro dagli spogliatoi, il canovaccio della partita non cambia, le due squadre si scambiano colpo su colpo, con la Pallacanestro Don Bosco brava a colmare, a metà periodo, un ritardo di cinque punti e, con un parziale di 8-0, a volare sul +3, peraltro prontamente rintuzzato, dopo un time-out, dai ragazzi di coach Paludi. I minuti finali del periodo, però, sono tutti pitturati di rossoblu, con la Pallacanestro Don Bosco che, presa per mano da un Artioli formato deluxe (17 punti nel quarto) chiude il terzo periodo con nove lunghezze di vantaggio, sul 69-60.

Anche in avvio del periodo conclusivo l’inerzia è tutta pitturata di rossoblu, con la “Di Manno band” che vola fino al massimo vantaggio (15 punti) dopo 2’11” di gioco. Da lì in poi, è un monologo della Pallacanestro Don Bosco, brava a mantenere senza troppi problemi un margine di sicurezza per poi chiudere con il punteggio di 92-73, modo migliore per iniziare il girone di ritorno. Nei rossoblu, monumentale la prova di Giorgio Artioli, con 35 punti di gran lunga top scorer del confronto, ben coadiuvato dai 17 di Pacitto e dagli 11 di Dadomo.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – ABC Castelfiorentino 92-73

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski 4, Dadomo 11, Marinari 1, Deliallisi, Susini, Casini, Artioli 35, Preziuso 6, Pacitto 17, Genti, Tognoni 10, Regoli 8. All.Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa

Parziali: 22-20; 40-40; 69-60; 92-70.

