Home

Sport

Basket

Il Don Bosco batte Lucca e chiude la prima fase al terzo posto

Basket

22 Aprile 2021

Il Don Bosco batte Lucca e chiude la prima fase al terzo posto

Livorno 22 aprile 2021

Finisce con una bella vittoria il percorso della Toscana Food Don Bosco nella prima fase del campionato di Serie C Gold; nel recupero della sfida contro Lucca, i rossoblu incasellano la quarta vittoria del loro positivo campionato, consolidando il terzo posto, alle spalle delle corazzate Pielle e Spezia.

Un match, quello del “PalaMacchia”, condotto per tutti i 40′ dalla Toscana Food, partita subito forte, tanto che a fine primo quarto i ragazzi di Marco Aprea erano già avanti di 14 punti, sul 28-14.

Un margine raggiunto grazie a mani torride in attacco, con Ense già in doppia cifra, e ad una difesa asfissiante che ha soffocato le bocche da fuoco di Lucca, Barsanti in particolare, costretto alla fine ad un eloquente 4/16 dal campo.

I primi 10′ sembravano da prologo ad una passeggiata, ed invece già nel secondo quarto le polveri dell’attacco Toscana Food si sono inumidite, e Lucca ha provato a riavvicinarsi, anche se a metà partita il vantaggio labronico era ancora cospicuo, sul 38-25. Al rientro dagli spogliatoi Lucca ha prodotto il massimo sforzo e, approfittando dei soli 8 punti realizzati dalla Toscana Food nel terzo quarto, è arrivata all’ultimo intervallo sotto di appena 6 lunghezze. Nel quarto finale però,

i ragazzi Marco Aprea hanno mostrato la loro faccia migliore, tornando a crivellare con buona continuità il canestro lucchese, stringendo nel contempo le maglie in difesa, ed alla fine hanno portato a casa i due punti senza dannarsi troppo l’anima.

Tra i singoli, in casa Toscana Food, ottima la prova di capitan Ense, autore di ben 20 punti, con un bel 10/19 dal campo, e Kuuba, 16 per l’estone.

Da segnalare anche la prova sotto le plance di Lorenzo Fantoni, bravo ad arpionare ben 11 rimbalzi.

Adesso tutti in palestra per preparare la seconda fase, nella quale la Toscana Food si giocherà la salvezza in un girone a 9 squadre, con partite di sola andata, composto, oltre che dai labronici, da Montale, Lucca, Arezzo, Montevarchi, Synergy Valdarno, Valdisieve, Montecatini e Prato.

Le parole di coach Marco Aprea

Coach Marco Aprea è soddisfatto per la quarta vittoria stagionale, lo si capisce dalle suo parole nell’immediato post gara:

“Anche se da punto di vista della classifica il risultato della sfida contro Lucca era ininfluente, avendo noi già blindato il terzo posto, la partita serviva per rimettere in carreggiata la squadra dal punto di vista psicologico dopo la sconfitta di Spezia.

Un obiettivo che abbiamo centrato nell’arco dei 40′, in cui si sono viste cose buone, ed altre un po’ meno.

L’aver conquistato il quarto successo stagionale porta sicuramente morale ed autostima in vista della seconda fase, da affrontare con lo stesso piglio, giusto, della prima fase.”

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Lucca 69-55

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Mori 6, Mezzacapo 1, Carlotti, Ense 20, Paoli F. 7, Ciano, Kuuba 16, Mazzantini 8, Vespasiani 2, Malfatti, Fantoni 7, Paoli M. 2. All. Marco Aprea, Vice Gabriele Ricci, Daniele Giammalva

Parziali: 28-14; 38-25; 50-44; 69-55

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin