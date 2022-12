Home

18 Dicembre 2022

Il Don bosco cede a Siena, una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca

Livorno 18 dicembre 2022 – La Toscana Food Don Bosco cede solo in volata alla Virtus Siena

E’ stata davvero una partita emozionante, quella del “PalaMacchia”, con la Toscana Food e la Virtus Siena quasi sempre a contatto, tanto che già nei primi tre periodi si sono contati la bellezza di 15 cambi di vantaggio, fino alla sirena di fine gara.

Il finale di gara è vietato ai deboli di cuore, ed alla fine i due punti prendono la strada di Siena.

Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca, stavolta alla Toscana Food è mancato davvero tanto così per portare a casa la vittoria, oltretutto contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

LA CRONACA:

In casa Toscana Food Don Bosco, coach Francesco Barilla si affida al quintetto composto dal capitano Matteo Paoli, Ciano, Giachetti, Mori e Deri; il tecnico della Virtus Siena, Filippo Franceschini, risponde con Bartoletti, Costantini, Imbrò, Caridi ed Olleia.

Anche se il primo canestro è dei rossoblu ospiti, ad uscire meglio dai blocchi è la Toscana Food; Paoli e compagni lavorano bene in difesa, sfoggiando anche una inedita 1-3-1, ed a metà del primo quarto sono avanti di 4 lunghezze, sul 12-8.

Un margine che i padroni di casa mantengono sostanzialmente inalterato fino agli ultimi 40” del periodo, nei quali la Virtus stampa un parziale di 5-0 che permette a Imbrò e compagni di andare alla prima pausa avanti di uno, sul 21-20.

La Toscana Food, però, non si perde d’animo e, in avvio di seconda frazione, stampa un parziale di 6-2, con due triple di Bandini e Dodoli, e torna in vantaggio.

Un margine che i labronici aumentano con il passare dei minuti, arrivando fino al +5, sul 39-34, a 3’36” dalla sirena di metà gara, costringendo coach Franceschini ad un time out.

Minuto dal quale la Virtus Siena esce rinfrancata, stampando un parziale di 5-0 che rimette la partita sui binari di un equilibrio perfetto, a quota 39.

Da lì in poi le due squadre ribattono colpo su colpo ed a metà partita la Toscana Food vanta due lunghezze di vantaggio, sul 44-42.

Al rientro sul parquet, contrariamente a quanto avvenuto nel primo tempo, sono le difese ad avere la meglio sui rispettivi attacchi; la partita è davvero emozionante, con frequenti cambi di vantaggio, e le due squadre rimangono sempre a contatto.

Si arriva, così, all’ultimo intervallo con la Toscana Food avanti di 3 lunghezze, grazie ad un sottomano di Maniaci ad 1” dal termine del periodo. Il refrain non cambia nel quarto finale, la Virtus aggancia i padroni di casa a quota 63, con una tripla di Costantini, e da lì in poi è una girandola di emozioni: parità a quota 65, 67, 69, prima di una tripla di Carlotti che regala tre lunghezze di vantaggio alla Toscana Food, prontamente rintuzzate dalla Virtus Siena che, grazie ad una “bomba” al buzzer di Olleia, entra negli ultimi tre minuti avanti di altrettanti punti, sul 77-74.

Da lì è emozione pura, Mori porta la Toscana Food a -1, Bartoletti stampa la tripla del +4 a 1’24” dalla fine, cancellata da un’altra bomba di Ciano, ancora Bartoletti segna da 2, ed a 23” dalla fine la Toscana Food perde la palla del possibile pareggio, è l’errore che consegna i due punti alla Virtus Siena, nonostante l’ottima prova dei ragazzi guidati da Francesco Barilla. Tra i singoli solita ottima prova di Paoli, con 26 punti top scorer del match, ben coadiuvato da Deri, anche lui in doppia cifra, a quota 11.

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Virtus Siena 79-84

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 7, Bandini 3, Dodoli 3, Paoli 26, Maniaci 4, Carlotti 9, Giachetti 4, Beltrame, Apolloni, Deri 11, Mori 6, Balestri 6. All. Francesco Barilla, Ass. Facundo Bereziartua, Alessandro Becagli

Parziali: 20-21; 44-42; 61-58; 79-84

