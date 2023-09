Home

Il Don Bosco cede al Cus Pisa

17 Settembre 2023

Livorno 17 settembre 2023 –

Il Don Bosco gioca una buona partita in difesa, tenendo, nel primo tempo, una squadra con tanti punti nelle mani come il CUS Pisa a soli 28 punti realizzati, ma sconta le basse percentuali in attacco, come ben evidenziato dai soli 53 punti realizzati.

Anemia offensiva che, di fatto, costa la sconfitta nella prima ufficiale della nuova stagione, al cospetto di una squadra, il CUS Pisa, attrezzata e dalle lunghe rotazioni. Adesso, da qui all’inizio del campionato, ci sono due settimane, nelle quali i ragazzi della Toscana Food lavoreranno per preparare al meglio la prima di campionato.

LA CRONACA

In casa Don Bosco, coach Barilla si affida al quintetto composti da Tartamella, Ciano, Giachetti, Deri e Di Sacco; il collega del CUS Pisa, Cristiano Forti, risponde spedendo in campo Fiorindi, Siena, Quarta, Carpitelli e Spagnolli.

Il primo quarto si snoda sui binari di un sostanziale equilibrio, con le due difese brave a sporcare le percentuali degli attacchi avversari; ne escono 10’ giocati ad alti ritmi, ma con tanti errori e bassi punteggi, come racconta il 13-10, a favore del CUS Pisa, della prima pausa.

Il canovaccio della partita non cambia nel secondo periodo; le polveri rimangono ancora bagnate, si vede qualche palla persa di troppo ed a metà del quarto il CUS prova ad allungare, arrivando, con una tripla di Quarta, al +5, sul 21-16, a 4’38” dall’intervallo lungo.

Il tentativo di allungo, costringe coach Barilla a chiedere un minuto di sospensione che però non sortisce effetto, complice alcuni errori da sottomisura dei ragazzi rossoblu, per l’occasione di bianco vestiti. Errori dei quali approfitta il CUS Pisa per allungare fino al 28-20 dell’intervallo lungo, dopo aver accumulato anche 10 lunghezze di vantaggio.

In una prima frazione dalle mani fredde, da segnalare, in casa Toscana Food, i 6 punti di Deri, molto intraprendente sotto le plance.

Al rientro dagli spogliatoi, il CUS Pisa parte con l’acceleratore a tavoletta, stampando un parziale di 7-2 che spinge Fiorindi e compagni al +15, sul 35-20.

Barilla chiama prontamente un timeout, ma il canovaccio non cambia, col Don Bosco che sconta i troppi errori in fase offensiva; ne approfittano gli ospiti, diventati nel frattempo più precisi in attacco, per salire, con un sottomano di Fiorindi, fino al +24 alla metà esatta del quarto.

È il break che decide la parte; da quel momento in poi, infatti, il CUS Pisa mantiene in mano le redini del punteggio, nonostante i generosi tentativi di riaprire il match del Don Bosco, che nel periodo finale concede ai rivali appena 7 punti.

Alla fine, il tabellone del “PalaMacchia” sentenzia la vittoria del CUS Pisa per 68-53. In casa Toscana Food, buona la partita di Giachetti, con 13 punti miglior realizzatore dei suoi.

Don Bosco Livorno – CUS Pisa

Don Bosco Livorno: Ciano 6, Bandini, Dodoli, Baroni 9, Tartamella 7, Idone, Lamperi 6, Giachetti 13, Spinelli, Crocetta, Deri 8, Di Sacco 4. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco, Davide Cotza

Parziali: 10-13; 20-28; 35-61; 53-68

