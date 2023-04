Home

3 Aprile 2023

Il Don Bosco cede alla capolista Cecina

Livorno 2 aprile 2023 – Il Don Bosco cede alla capolista Cecina

Lo si sapeva, Cecina è una squadra degna della categoria superiore, sensazione che la squadra di Andrea Da Prato, classico ex di turno, ha regalato anche al “PalaMacchia”, la casa della Toscana Food Don Bosco Livorno.

I ragazzi rossoblu, però, non si sono fatti annichilire dal blasone della capolista che, non a caso, finora ha perso soltanto 6 partite.

Paoli e compagni, infatti, ci hanno provato, rimanendo in partita fino all’intervallo lungo, prima di incassare un parziale di 10-0 al rientro dagli spogliatoi che ha indirizzato la partita dalla parte della capolista.

Una sconfitta che rientrava nella logica delle cose, ennesima tappa di un lungo percorso di crescita.

LA CRONACA

Il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, si affida al quintetto composto da Paoli, Maniaci, Giachetti, Mori e Deri.

Risponde il tecnico di Cecina, l’ex di turno Andrea Da Prato, spedendo in campo lo “Starting Five” composto da Bruni, Turini, Pistillo, Ianuale e Pistolesi.

I primi 5’ scorrono sui binari di un equilibrio quasi perfetto, con qualche errore in fase offensiva da entrambi le parti; nella seconda metà del quarto, Cecina trova con maggiore continuità la retina della Toscana Food ed allunga, arrivando fino al +12, margine sostanzialmente rimasto inalterato a fine primo quarto, sul 26-15. In avvio di secondo periodo, la Toscana Food scende sul parquet con maggiore determinazione, ed arriva fino al -9 e palla in mano dopo 3’ di gioco, con Deri che fallisce il tentativo di avvicinare ancora la capolista. Cecina però non ci sta e, dopo un time-out prontamente chiamato da coach Da Prato, prova ad allungare e, minuto dopo minuto, il vantaggio si amplia.

All’intervallo lungo, infatti, Bruni e compagni sono avanti di 18 sul 31-49. A metà partita da segnalare le buone prove della coppia di piccoli della Toscana Food Don Bosco composta da Iker Ciano e Matteo Paoli, autori rispettivamente di 8 e 6 punti.

Al rientro dagli spogliatoi, la Toscana Food sbaglia l’approccio, rimanendo senza segnare per tutti i primi 3’45” di gioco, nei quali Cecina stampa un parziale di 10-0, chiudendo di fatto la partita. Nonostante il passivo, però la Toscana Food Don Bosco continua a lottare per tutto il secondo tempo, fino alla sirena finale che vede Cecina prevalere per 82-55. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, da segnalare i 12 punti di Matteo Paoli, miglior realizzatore rossoblu, ed i 9 di Giachetti.

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Cecina 55-82

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 8, Dodoli 3, Paoli 12, Maniaci 4, Lamperi 2, Giachetti 9, Beltrame, Apolloni, Rovetto 4, Deri 6, Mori 6, Balestri 1. All. Francesco Barilla, Ass. Facundo Bereziartua

Parziali: 15-26; 31-49; 41-63; 55-82

