Il Don Bosco cede alla capolista Mens Sana Siena

19 Febbraio 2024

La trasferta sul parquet della capolista Mens Sana Siena era di quelle davvero difficili, e tale si è rivelata, per la Toscana Food Don Bosco.

Del resto, i ragazzi rossoblu avevano di fronte la dominatrice del girone, con uno splendido record fatto di ben 17 vittorie ed appena 3 sconfitte, oltretutto imbattuta davanti al pubblico amico.

Imbattibilità continuata anche nella partita contro la Toscana Food, protagonista di un confronto con i bioritmi bassi, probabilmente anche in considerazione della relativa importanza per la classifica dei due punti in palio.

La Mens Sana è partita subito sgommando e, spinta dal numeroso pubblico del “PalaEstra”, ha accumulato 13 punti di vantaggio già alla fine del primo periodo; un gap che la Toscana Food, nonostante i generosi tentativi di rientrare in partita per tutti i 40’, non è mai riuscita a rosicchiare, vedendo anzi i senesi allontanarsi sempre più nel punteggio, fino all’89-51 finale.

In una partita non certo al top dei ragazzi Don Bosco, probabilmente con la mente già rivolta alle partite della seconda fase, determinanti nella corsa alla salvezza, buona prestazione di Di Sacco, con 8 punti top scorer dei suoi.

A sottolineare la prova grigia della compagine rossoblu, anche le parole, a fine gara, di coach Francesco Barilla: “Al termine di una partita così, peraltro giocata in un bellissimo ambiente, con tanti bambini festanti, e mai in discussione, c’è poco da dire; noi, di fatto, non siamo mai scesi sul parquet, sembravamo la controfigura più brutta possibile di noi stessi. Con questa partita, della quale non c’è nulla da salvare, si chiude la prima fase, adesso dobbiamo resettare tutto ed andare a giocarsi la salvezza nella fase successiva”.

Mens Sana Siena – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno 89-51

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 7, Bandini 7, Baroni 2, Tartamella 7, Idone, Giachetti 5, Regoli 7, Spinelli 2, Crocetta 4, Deri 2, Di Sacco 8, Balestri. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza.

Parziali: 20-7; 45-23; 61-35; 89-51

