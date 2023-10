Home

Sport

Basket

Il Don Bosco cede alla Sancat Firenze

Basket

21 Ottobre 2023

Il Don Bosco cede alla Sancat Firenze

Livorno 21 ottobre 2023 – Il Don Bosco cede alla Sancat Firenze

Si interrompe sul parquet fiorentino della Sancat il percorso netto, nel campionato di Serie C, della Toscana Food Don Bosco; i ragazzi guidati da Francesco Barilla pagano carissimo un brutto approccio al match e, complice anche l’ottimo avvio della compagine di casa, sono lontani dal match già nel primo quarto, nel quale mai i rossoblu riescono a mettere il naso avanti.

La Sancat esce dai blocchi di partenza manco fosse Usain Bolt ed al termine del primo periodo il match è già indirizzato, con i padroni di casa che vantano 20 lunghezze di vantaggio, sul 28-8. Un vantaggio che i padroni di casa amplificano anche nel secondo periodo, andando all’intervallo lungo con la bellezza di 27 punti di margine, sul 49-22.

Negli spogliatoi, coach Barilla si fa sentire ed al rientro sul parquet la Toscana Food se la gioca alla pari nel terzo quarto per poi rosicchiare qualche punto nel quarto finale, vinto con un parziale di 26-19.

Alla fine, il tabellone recita 85-64 per la Sancat che così coglie il secondo successo consecutivo, mentre per la Toscana Food arriva la prima sconfitta del campionato, che i ragazzi di Barilla proveranno a riscattare sabato prossima, nella gara casalinga con la Synergy Valdarno.

In una prestazione con più ombre che luci, da segnalare i 16 punti di Tartamella, in poco meno di 25’ di utilizzo, ed i 12 di Ciano.

Al termine del match, il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, analizza così il confronto:

“Prima di tutto vorrei fare i complimenti alla Sancat per l’atteggiamento e l’intensità con la quale sono entrati in campo, grazie alle quali ci hanno messo in difficoltà, allungando subito nel punteggio. Ribadisco, voglio complimentarmi con loro perché sono stati veramente bravi. Per quanto riguarda noi, non siamo proprio pervenuti, al di là della reazione che comunque i ragazzi, spinti dall’orgoglio, hanno avuto; adesso torniamo a casa dopo questa sconfitta, che ci deve fare da giusto insegnamento, e ci rimboccheremo le maniche, come e più di prima”.

Sancat Firenze – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno 85-64

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 12, Baroni 3, Cangeri 2, Tartamella 16, Lamperi 5, Giachetti 9, Regoli, Spinelli, Crocetta 2, Deri 8, Di Sacco 5, Balestri 2. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco, Davide Cotza

Parziali: 28-8; 49-22; 66-38; 85-64

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin