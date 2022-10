Home

2 Ottobre 2022

Livorno 2 ottobre 2022 – Il Don Bosco cede alla Synergy Valdarno

Finisce con una sconfitta l’esordio nel duro campionato di Serie C Gold della Toscana Food Don Bosco; i ragazzi, da questa stagione guidati dal nuovo coach Francesco Barilla, capitolano sul sempre ostico parquet della Synergy Valdarno.

Lo fanno in una partita compromessa fin dalle prime battute di gioco, durante le quali i giovanissimi ragazzi rossoblu sono entrati sul parquet in preda all’emozione, incassando un parziale di 15-0 che ha indirizzato la gara verso i padroni di casa.

Non per questo, però, Paoli, autore di una ottima prestazione caratterizzata da ben 25 punti, si sono arresi, ed hanno provato a reagire già durante il primo quarto, chiuso in ritardo di sole 7 lunghezze, sul 24-17.

Nel secondo periodo, però, la Synergy allunga nuovamente, stampando un parziale nel quarto di 28-16, utile per andare all’intervallo lungo in vantaggio di 19 lunghezze.

Negli spogliatoi, coach Barilla si fa sentire ed al rientro sul parquet Deri e compagni appaiono trasformati; evidente il cambio di atteggiamento, sottolineato dall’ottimo inizio che ha portato, in un paio di occasioni, la Toscana Food Don Bosco al -8 con palla in mano, fino al nuovo break della Synergy che ha di fatto consegnato i due punti ai padroni di casa.

In sostanza, aldilà dell’inizio shock dovuta all’emozione per l’esordio in un campionato importante come la Serie C Gold, una buona prestazione, dalla quale ripartire per lavorare ancora più duro in palestra per preparare al meglio la prossima sfida, in programma sabato prossimo al “PalaMacchia”, contro Agliana.

Per quanto riguarda i singoli, da segnalare il brutto infortunio occorso a Rovetto – lussazione ad una spalla durante il secondo quarto – e le buone prestazioni dei due “piccoli” Paoli e Ciano, autori rispettivamente di 25 ed 11 punti, e di Carlotti, secondo miglior marcatore rossoblu, a quota 12.

Le impressioni di coach Francesco Barilla

Al termine della prima gara di campionato il coach della Toscana Food si dice deluso dai primi 5’ di partita, ma anche soddisfatto per quanto i suoi ragazzi hanno fatto vedere nei restanti 35’: “I primi cinque minuti della partita sono stati davvero traumatici, basti pensare che nei primi 300” del match abbiamo incassato la bellezza di 20 punti; dopo il pessimo inizio, dovuto probabilmente all’emozione dell’esordio in un campionato così importante, abbiamo avuto una reazione, come raccontano i soli 4 punti subiti nella seconda metà del primo quarto, dando indicazioni più che positive.

Dobbiamo imparare dai nostri errori, da questa partita torniamo a casa con la convinzione che è necessario un approccio diverso alla gara ed acquisire una maggiore consapevolezza dei nostri mezzi che deve portarci a giocare con più sfrontatezza e spensieratezza.”

Synergy Valdarno – Toscana Food Don Bosco Livorno 98-77

Toscana Food Don Bosco Livorno: Ciano 11, Bandini, Paoli 25, Maniaci 1, Giachetti 8, Carlotti 12, Lamperi 7, Balestri, Rovetto 2, Apolloni, Deri 6, Mori 5. All. Francesco Barilla, Vice Alessandro Becagli e Facundo Bereziartua

Parziali: 24-17; 52-33; 75-60; 24-17

