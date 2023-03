Home

Sport

Basket

Il Don Bosco cede all’Olimpia Legnaia

Basket

13 Marzo 2023

Il Don Bosco cede all’Olimpia Legnaia

Livorno 13 marzo 2023 – Il Don Bosco cede all’Olimpia Legnaia

L’Olimpia Legnaia in questo momento è, probabilmente, la squadra più attrezzata del campionato, lo diceva la serie aperta di cinque vittorie consecutive con cui i fiorentini si presentavano alla sfida con la Toscana Food Don Bosco.

Sensazione confermata dl confronto con i rossoblu, subito indirizzato verso Legnaia, protagonista di un avvio sprint che ha permesso agli uomini di Zanardo di prendere in mano le redini del match.

Lo dice il 25-13 di fine primo quarto, nel quale Matteo Paoli e compagni hanno oltremodo sofferto la maggiore fisicità di Legnaia, brava a metterla tutta sul parquet del “PalaFilarete”, grazie anche ad un atteggiamento arbitrale a dir poco permissivo.

A quel punto, c’erano tutti i presupposti per prendere la classica imbarcata, invece la Toscana Food è stata brava a rimanere con la testa nella partita, senza mai sbracare, provando anche, in un paio di occasioni, a riaprire la partita, arrivando anche a -10, prima di essere respinta dalla superiorità di Legnaia, che non a caso lotta per la promozione diretta nel prossimo campionato Interregionale.

Per la Toscana Food, un’altra tappa nel lungo percorso di crescita che avrà la sua prossima fermata nella sfida di giovedì sera, nel turno infrasettimanale, contro Quarrata, altra squadra a caccia di punti pesanti.

Le parole di coach Francesco Barilla

A fine partita, il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, analizza con la consueta obiettività la sfida sul parquet dell’Olimpia Legnaia, dicendosi soddisfatto del fatto che i suoi ragazzi non si siano disuniti, nonostante abbiano subito la maggiore fisicità degli avversari:

“Una partita dura, molto dura, come ampiamente nelle previsioni; Legnaia determinata e concentrata, vola via nel punteggio.

Si vedeva che avevano voglia di agganciare i due punti per alimentare le speranze di promozione diretta.

Sono una squadra molto solida, hanno sempre raddoppiato su Paoli, e noi abbiamo avuto molte difficoltà contro la loro fisicità, talvolta sopra il regolamento ma concessa dalla coppia arbitrale.

Detto questo, siamo stati bravi a non disunirci, ed anche quando il punteggio era indirizzato, abbiamo provato sempre a gettare il cuore oltre l’ostacolo, andando oltre i nostri limiti.

Comunque, al di là di un metro arbitrale rivedibile, voglio fare i miei complimenti a Legnaia che ha giocato una ottima partita, fatta di grande intensità e di ottime scelte tattiche”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin