Il Don Bosco cede con onore alla corazzata San Vincenzo

26 Settembre 2024

Livorno 26 settembre 2024 – Il Don Bosco cede con onore alla corazzata San Vincenzo

Nella prima semifinale del trofeo “Città di Livorno – Memorial Gatto” la Pallacanestro Don Bosco gioca una buona partita contro San Vincenzo, una delle squadre più attrezzate del campionato di Serie C, ma alla fine deve cedere a Camillo Bianchi e compagni. I rossoblu partono bene, mostrando buon ritmo e tanta aggressività in difesa, tanto che alla fine del quarto iniziale sono avanti di 6, sul 18-12. Nel secondo periodo ecco l’inversione di tendenza, San Vincenzo segna con grande continuità da oltre la linea dei tre punti e stampa un parziale di 36-18 che vale il +12 all’intervallo lungo. I ragazzi rossoblu, però, non si perdono d’animo e nel terzo periodo tornano in partita, costringendo San Vincenzo a sudare le classiche sette camicie per portare a casa il confronto. Questa sera, finale per il terzo posto, nel derby cittadino contro l’US Livorno.

La buona prestazione dei ragazzi rossoblu è ben raccontata anche dalle parole, a fine gara, di coach Di Manno: “È stata una buona partita da parte dei miei ragazzi, che sono riusciti a rimanere, per gran parte dell’incontro, a contatto con una delle squadre più attrezzate del campionato come San Vincenzo. Nel primo periodo siamo stati avanti, giocando con un buon ritmo, poi nel secondo tempo l’ingresso di Camillo Bianchi ha spaccato la partita, e siamo andati all’intervallo sotto di dodici lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi siamo rientrati in partita, impensierendo San Vincenzo fino alla sirena finale; in sostanza, è stato un ottimo test nel quale i ragazzi hanno giocato con buona intensità, riscattando così la prova opaca in Coppa Toscana a Firenze”,

San Vincenzo – Pallacanestro Don Bosco Livorno 74-66

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Dadomo 7, Di Sacco, Regoli 10, Deri 5, Pacitto 5, Marinari 9, Crocetta 2, Preziuso, Paoletti 15, Dellialisi 4, Idone 2, Lamperi 6. Coach Giuseppe Di Manno, Assistenti Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 12-18; 48-36; 58-52; 74-66

