Home

Sport

Basket

Il Don Bosco cede nel quarto finale all’Area Pro 2020

Basket

13 Gennaio 2025

Il Don Bosco cede nel quarto finale all’Area Pro 2020

Livorno 13 gennaio 2025 Il Don Bosco cede nel quarto finale all’Area Pro 2020

La Pallacanestro Don Bosco inizia il 2025 con una buona prestazione, almeno per i primi tre quarti, ma alla lunga deve cedere, nella lunga trasferta a Cumiana, ai padroni di casa dell’Area Pro 2020. Nonostante la situazione di emergenza, infatti, la compagine di Giuseppe Di Manno inizia bene la partita, prendendo subito in mano le redini del punteggio, sia pure con i padroni di casa sempre alle calcagna. Lamperi, con 20 punti top scorer labronico assieme a Paoletti, e compagni chiudono, infatti, il primo periodo avanti di cinque lunghezze, per voi volare, nel corso del secondo periodo, fino al +10, sul 22-12, prima di incassare il ritorno dei piemontesi, all’intervallo lungo sotto di appena tre punti, sul 29-26, con Paoletti già in doppia cifra, a quota 10.

L’equilibrio si conferma nel terzo periodo, nel quale si alzano le percentuali, come il parziale di 22-21 del quarto, ed all’ultimo intervallo la partita è ancora in bilico, con la Pallacanestro Don Bosco avanti di due lunghezze, sul 50-48. Indizi per una partita in bilico fino alla sirena finale, ed invece accade quello che non ti aspetti, con l’Area Pro 2020 che nel periodo finale diventa una vera e propria macchina da canestri, infilando nella retina rossoblu la bellezza di 34 punti. Bottino che vale l’allungo decisivo ai fini del risultato, alla sirena di fine gara, infatti, i piemontesi vantano 13 lunghezze di vantaggio, sull’82-69 che costringe i labronici ad un mesto ritorno a casa, comunque nella consapevolezza di aver disputato, in una situazione di emergenza, una buona partita nei primi 30’ di gioco.

Lo stesso concetto lo esprime coach Giuseppe Di Manno che, al termine del confronto, analizza così i 40’ disputati in terra piemontese: “È stata una partita equilibrata e ben giocata dalla mia strada per tutti i primi 30’, nei quali abbiamo rispettato il piano partita; poi, a cavallo dei due quarti finali, abbiamo concesso ai torinesi alcuni canestri troppo facili, dai quali i nostri avversari hanno tratto grande fiducia riuscendo, anche grazie a qualche realizzazione molto difficile, a scavare un solco che non siamo più stati in grado di recuperare. Vista la situazione di emergenza, abbiamo comunque offerto una prova abbastanza positiva, anche se dobbiamo migliorare la nostra tenuta mentale. In definitiva, dobbiamo fare tesoro di queste partite per iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi”.

Area Pro 2020 – Pallacanestro Don Bosco Livorno 82-69

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni, Dadomo 6, Marinari, Deliallisi 1, Crocetta 2, Cristofani, Balestri 6, Preziuso, Paoletti 20, Lamperi T. 20, Regoli 14. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza

Parziali: 12-17; 26-29; 48-50; 82-69