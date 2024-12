Home

Il Don Bosco chiude il 2024 con il colpaccio in terra ligure

23 Dicembre 2024

Livorno 23 dicembre 2024

Finisce con una bella vittoria il 2024 della Pallacanestro Don Bosco, brava a regalare un sorriso ai propri sostenitori, con un bel colpaccio in campo esterno.

La compagine di Giuseppe Di Manno, infatti, torna dalla trasferta di Vado con i due punti in carniere, che segnano così il ritorno al successo dopo due tentativi andati a vuoto.

I ragazzi rossoblu partono con le marce basse, soprattutto in attacco, tanto che nel periodo iniziale segnano appena 9 punti, andando alla prima pausa sotto di sei lunghezze, sul 15-9.

Nel secondo quarto cambiano le cose, ai rossoblu bastano pochi minuti per riacciuffare i padroni di casa, andando all’intervallo lungo con un punto di vantaggio, sul 29-28, punteggio che dimostra in modo eloquente la supremazia delle due difese sugli attacchi avversari.

A metà partita da segnalare gli 8 punti di Crocetta e Deri, protagonisti di una prestazione assolutamente da sottolineare.

Al rientro dagli spogliatoi, ecco la spallata decisiva dei ragazzi labronici, bravi a inumidire le bocche da fuoco avversarie, costrette a soli 10 punti in altrettanti minuti.

Paoletti e compagni, invece, ne segnano 17 allungando fino al +8 di fine terzo periodo, sul 46-38. Nell’ultimo periodo ti aspetti la reazione dei liguri, ed invece ad allungare ancora è la Pallacanestro Don Bosco, fino al +14, poi rosicchiato nel finale dai padroni di casa, senza però mai riuscire a riaprire la partita. Alla fine, i due punti prendono l’autostrada per Livorno, con il punteggio di 61-54 a favore dei rossoblu che portano tre uomini in doppia cifra, con Deri a 18, Paoletti a 12 e Crocetta a 10

A fine partita, coach Di Manno non nasconde la propria soddisfazione, commentando così il colpaccio:

“Siamo partiti contratti, tanto che nei primi due quarti abbiamo sbagliato tanti tiri aperti ed altrettante conclusioni facili da sotto; anche nella seconda parte di gara abbiamo continuato a fare qualche errore ma siamo comunque riusciti ad essere più incisivi anche grazie alla nostra buona difesa, in virtù della quale siamo riusciti a trovare qualche facile canestro in contropiede che ci ha consentito di prendere il largo. In sostanza, è stata una buona prova da parte di tutti, con una vittoria che ci serviva dopo un periodo nel quale avevamo raccolto poco e ci permette di affrontare la pausa natalizia con più fiducia, per e preparare nel modo migliore la seconda fase del campionato”.

Pallacanestro Vado – Pallacanestro Don Bosco Livorno 54-61

Pallacanestro Don Bosco Livorno:

Baroni, Dadomo 5, Di Sacco, Marinari 5, Deliallisi 2, Crocetta 10, Cristofani, Balestri, Paoletti 12, Deri 18, Lamperi T. 9, Regoli. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 15-9; 28-29; 38-46; 54-61

