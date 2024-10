Home

4 Ottobre 2024

Livorno 4 ottobre 2024 – Il Don Bosco debutta in casa, ospita Genova. Le parole di coach Giuseppe Di Manno

Inizia sabato prossimo l’avventura della Pallacanestro Don Bosco nel campionato di Serie C, in questa stagione caratterizzato da una grande novità; i ragazzi rossoblu, infatti, sono inseriti nel Girone A, assieme alle compagini liguri e piemontesi. Il primo avversario sarà proprio una compagine ligure, il My Basket Genova, che arriva a Livorno con un organico ritoccato, ma non rivoluzionato, rispetto alla passata stagione.

I ragazzi del nuovo coach Giuseppe Di Manno, uno che lo scorso anno era head coach in A2, proveranno a battezzare la nuova stagione con un bel successo, sarebbe il modo migliore per iniziare il torneo, sulla falsariga di quanto fatto dalla formazione Under 19 d’Eccellenza, praticamente la fotocopia di quella che andrà ad affrontare i genovesi, con in più gli “over” Balestri e Di Sacco.

Appuntamento per tutti gli appassionati di basket, sabato prossimo 5 ottobre, alle ore 18:45 al “PalaMacchia”

Le parole di coach Giuseppe Di Manno

Punta il dito su percorso di crescita dei propri ragazzi, il coach Don Bosco Giuseppe Di Manno, che presenta così il confronto:

“Dopo l’Under 19 Eccellenza, inizia anche il nostro cammino nel campionato di Serie C, stavolta in casa contro My Basket Genova che arriva con un roster nel quale ci sono cinque giocatori della passata stagione.

Ci approcciamo a questa partita con grande impegno ed altrettanta voglia di far bene, sulla falsariga di quanto fatto con l’Under 19, pensando a migliorare le cose sulle quali stiamo lavorando quotidianamente in allenamento.

Sarà un campionato molto difficile, che affronteremo con un roster composto prevalentemente da Under 19, con in aggiunta Balestri e Di Sacco che sono stati confermati rispetto alla passata stagione. Mi aspetto un’altra prova di crescita da parte dei miei ragazzi, che, devo dire, si stanno impegnando ogni giorno in allenamento”.

