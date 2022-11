Home

20 Novembre 2022

Il Don Bosco deve arrendersi all’Olimpia Legnaia

Livorno 20 novembre 2022

Il Don Bosco deve arrendersi ad una delle squadre più in forma del campionato, quell’Olimpia Legnaia che arrivava a Livorno sull’onda lunga delle tre vittorie ottenute nelle ultime quattro uscite.

A fare la differenza è stata la diversa percentuale al tiro nei primi due quarti, quelli in cui Il Don Bosco, pur lottando su ogni pallone, ha visto scappar via i rivali.

Non per questo Paoli e compagni si sono persi d’animo, provando anche a rientrare in partita nel terzo quarto, prima di subire un parziale di 9-0 che ha indirizzato i due punti sulla superstrada per Firenze.

LA CRONACA DELLA PARTITA

In casa Don Bosco, coach Barilla si affida al quintetto composto da Paoli, Maniaci, Carlotti, Mori e Deri; Riccardo Zanardo, tecnico di Legnaia, risponde con Scampone, Merlo, Sakellariou, Pracchia ed il lungo Nikoci.

Ad uscire meglio dai blocchi di partenza sono gli ospiti, tanto che dopo appena 4’33” di gioco vantano già 13 lunghezze di vantaggio, sul 17-4, grazie alla grande precisione al tiro dei propri esterni, Sakellariou su tutti.

Un gap che costringe coach Barilla al time-out, dal quale la Toscana Food esce rinfrancata, riuscendo a rosicchiare qualche punto di svantaggio prima di un nuovo break dei fiorentini che vanno al riposo sul 25-10.

Divario dovuto principalmente alle diverse percentuali offensive delle due squadre. Il refrain del match non cambia in avvio di secondo quarto; la Toscana Food prova a reagire ma trova con grandi difficoltà la retina avversaria e Legnaia scappa via, arrivando, dopo 3’45” del quarto, al + 23, sul 35-12, per poi incrementare il vantaggio con il passare dei minuti, ipotecando i due punti già all’intervallo lungo, al quale gli uomini di Zanardo vanno sul 48-25, nonostante un mini-break finale della Toscana Food.

Al rientro dagli spogliatoi, i ragazzi di coach Barilla provano a rientrare in partita, mettono grande intensità in difesa e rosicchiano qualche lunghezza, prima di un parziale di 9-0 che di fatto consegna i due punti a Legnaia, nonostante i generosi tentativi della Toscana Food, che non molla fino alla sirena finale.

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Olimpia Legnaia 56-89

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 11, Bandini, Baroni 3, Paoli 5, Maniaci 2, Carlotti 2, Giachetti 9, Beltrame 2, Apolloni 2, Deri 8, Mori 10, Balestri 2. All. Francesco Barilla, Ass. Facundo Bereziartua, Alessandro Becagli

Parziali: 10-25; 25-48; 39-73; 56-89

