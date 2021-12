Il Don Bosco esce sconfitto dalla trasferta sul parquet di Valdisieve

Home

19 Dicembre 2021

Livorno 19 dicembre 2021

Finisce con una sconfitta il 2021 della Toscana Food Don Bosco, nel campionato di Serie C Gold.

I ragazzi di Gabriele Ricci steccano la trasferta sul parquet di Valdisieve, sottovalutando la voglia dei padroni di casa di riscattare la netta sconfitta del turno precedente.

Un approccio costato tantissimo già nel primo quarto, con i padroni di casa avanti di 15, sul 28-13, già dopo 10′, un margine incrementato fino al 53-30 di metà gara, parziale che la dice lunga sui problemi fatti registrare dalla Toscana Food in fase difensiva, contro una squadra fisica e determinata come quella di casa.

Nell’intervallo coach Ricci si è fatto sentire, ma le cose non sono cambiate ed i secondi 20′ sono scorsi veloci, con Valdisieve che non ha avuto problemi a portare a casa i due punti, chiudendo sul 99-68. In casa Toscana Food, tra i singoli da registrare i 12 punti di Paoli, unico in doppia cifra tra i rossoblu.

LE PAROLE DI COACH RICCI

La delusione per la grigia prestazione nell’ultima gara del 2021, lo si apprezza anche dalla parole di un rauco Gabriele Ricci, al termine della gara:

“Inutile negarlo, oggi, contrariamente alle ultime esibizioni, abbiamo fatto male, forse anche perchè stiamo accusando qualche problema fisico, dovuto anche alle tante partite dell’ultimo periodo.

Aldilà di questo, però, non mi è piaciuto l’approccio; avevamo di fronte una squadra con il dente avvelenato per l’ultima, pesante, sconfitta incassata e non ci siamo fatti trovare pronti, prendendo subito un parziale che ha indirizzato la partita.

Abbiamo incassato oltre 50 punti nella prima metà di partita, troppi, e su questo dobbiamo lavorare.

Loro hanno fatto una buona gara, al contrario di noi che invece, rispetto alle partite precedenti, abbiamo fatto un evidente passo indietro.

Peccato, perchè ci tenevamo a fare un buon match prima delle feste, purtroppo non è stato così.

Ed a proposito delle feste, ci tengo ad augurare un buon Natale a tutti i nostri tifosi e, più in generale, a tutti gli appassionati di basket.”

Valdisieve Basket – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno 99-68

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Mori 4, Geromin 6, Carlotti 2, Maniaci 8, Mancini 4, Morando 9, Ciano 6, Mazzantini 8, Apolloni, Malfatti 9, Paoli 12. All. Gabriele Ricci, Ass. Federico Tosarelli, Simone Sanna

Parziali: 28-13; 53-30; 81-53; 99-68

