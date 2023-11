Home

Sport

Basket

Il Don Bosco espugna Agliana con un gran ultimo quarto

Basket

13 Novembre 2023

Il Don Bosco espugna Agliana con un gran ultimo quarto

Livorno 13 novembre 2023 – Il Don Bosco espugna Agliana con un gran ultimo quarto

Gran bella vittoria per la Toscana Food Don Bosco, nel duro campionato di Serie C; la compagine allenata da Francesco Barilla riscatta nel modo migliore il ko della scorsa settimana, in casa contro Pontedera, tornando ai due punti nell’ostico viaggio ad Agliana, contro una squadra che naviga sì nei bassifondi della classifica, ma che comunque vanta un ottimo roster.

I ragazzi rossoblu la spuntano grazie ad un quarto finale da copertina, nel quale infilano nella retina di Agliana la bellezza di 31 punti, determinanti nel colpaccio esterno, il terzo nelle quattro partite giocate in trasferta dalla Toscana Food.

Quella di Agliana è stata una partita in equilibrio quasi perfetto nei primi due quarti, chiusi dai padroni di casa con tre punti di vantaggio, mentre nel terzo quarto la partita sembrava indirizzata verso Agliana, avanti di 11 alla fine del periodo.

Negli ultimi 10’, però, la Toscana Food ha ingranato le marce alte, stampando un parziale di 31-17 che ha indirizzato la posta in palio verso Livorno.

In una bella vittoria, arrivata nonostante una prestazione non certo al top, da sottolineare le prove di Ciano e Tartamella, che hanno chiuso rispettivamente con 25 e 17 punti, ben 11 dei quali realizzati nel quarto finale. Bene anche Francesco Deri, autore di 20 punti.

Nonostante la vittoria, il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, non è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, come si evince dalle dichiarazioni, inusuali dopo una vittoria, rilasciate al termine della sfida di Agliana:

“La vittoria è arrivata, ma abbiamo giocato una brutta partita, molto sotto ritmo, difendendo male, il che ha permesso ad Agliana, al quale faccio i miei complimenti, di punirci con continuità, anche con modi diversi. In una prestazione opaca, da salvare solo la reazione nervosa da parte di alcuni elementi, mentre sono molto amareggiato per l’atteggiamento difensivo e per il poco spirito che abbiamo messo non solo in questa ma anche nelle ultime esibizioni. Dobbiamo avere un diverso atteggiamento, caratterizzato da un maggiore agonismo se vogliamo toglierci delle soddisfazioni , cosa dalla quale siamo molto distanti”.

Agliana – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno 83-86

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno:

Ciano 25, Bandini 2, Dodoli, Tartamella 17, Idone 2, Lamperi 8, Giachetti 2, Spinelli, Crocetta, Deri 20, Di Sacco 5, Balestri 5. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza

Parziali: 16-17; 41-38; 66-55; 83-86

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin