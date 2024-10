Home

21 Ottobre 2024

Livorno 21 ottobre 2024 – Il Don Bosco espugna Cuneo

Domenica pomeriggio con il sorriso per la Pallacanestro Don Bosco, impegnata nel duro campionato di Serie C. La compagine labronica, infatti, torna dal lungo viaggio a Cuneo, sul parquet del Granda Collage, con in mano due punti di platino, che valgono il secondo successo stagionale, nelle tre partite disputate.

La squadra allenata da Giuseppe Di Manno, dopo un avvio da dimenticare, tanto che dopo 3’ i padroni di casa erano avanti per 8-0, ingrana le marce alte e ci mette un amen per prendere in mano le redini del confronto, grazie ad un break di 11-2 che vale il primo vantaggio rossoblu, dopo 6’ di partita, poi evolutosi in un 15-2 che vale + 5. Da quel momento in poi, Regoli e compagni non lasciano più la testa della partita ai locali che pure rimangono a contatto fino all’intervallo lungo, chiuso con il Don Bosco avanti di due lunghezze, sul 32-30.

Al rientro dagli spogliatoi, l’equilibrio rimane fino poco più di metà del terzo periodo, poi arriva un’altra violenta accelerazione della compagine labronica brava a stampare un parziale di 12-3 che vale il +12 all’ultimo intervallo, sul 74-62. È la spallata che decide il confronto, tanto che nel periodo finale il Don Bosco non solo riesce a controllare i vani tentativi dei padroni di casa di rientrare in partita, ma riesce anche ad incrementare il vantaggio, arrivando fino al +18, per poi chiudere con un netto 74-62.

Una buona prestazione di squadra, quella rossoblu, ben raccontata dai nove uomini a referto, con Deri a quota 17, in 24’ di utilizzo, e Paoletti a 13.

Anche coach Di Manno non nasconde la soddisfazione per la vittoria, come raccontano le sue parole del dopo gara:” È stata una partita che ha visto un inizio tutto a favore dei padroni di casa, ma noi siamo stati bravi a reagire con un parziale di 15-2 che ci ha permesso di prendere in mano la partita. In avvio del secondo periodo abbiamo allungato fino al +7, per poi subire il rientro dei padroni di casa, arrivati al -2 dell’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo, allungando fino al +18, mantenendo un congruo vantaggio, al netto di qualche difficoltà contro il pressing avversario. In generale, è stata una partita che ci ha dato ottimo spunti per proseguire il nostro lavoro; i ragazzi stanno iniziando ad acquisire un po’ di fiducia ed adesso siamo già mentalizzati sulla prossima sfida”

Granda College Cuneo – Pallacanestro Don Bosco Livorno 62-74

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 8, Dadomo, Di Sacco 6, Marinari 9, Deliallisi 3, Crocetta, Balestri 8, Pacitto, Spinelli 5, Paoletti 13, Deri 17, Regoli 5. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa

Parziali: 16-19; 30-32; 40-52; 62-74

