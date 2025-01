Home

Sport

Basket

Il Don Bosco espugna Genova e vola in zona playoff

Basket

21 Gennaio 2025

Il Don Bosco espugna Genova e vola in zona playoff

Livorno 21 gennaio 2025 Il Don Bosco espugna Genova e vola in zona playoff

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno della Pallacanestro Don Bosco nel duro campionato di Serie C; i ragazzi di Giuseppe Di Manno, impegnati nella terza trasferta consecutiva, questa settimana in quel di Genova, tornano a casa con due punti di platino in saccoccia, grazie al colpaccio sul parquet del My Basket Genova

Eppure, la partita non era iniziata sotto i migliori auspici, con i liguri bravi ad uscire meglio dai blocchi di partenza, approfittando anche dell’avvio contratto dei rossoblu. Nel secondo quarto, però, i ragazzi livornesi si sbloccano, aumentano l’intensità difensiva e capovolgono l’inerzia del confronto, stampando, nei secondi 10’, un parziale di 30-7 che di fatto risulterà decisivo nell’economia del match. All’intervallo lungo, il Don Bosco vanta 17 lunghezze di margine, sul 41-24.

Al rientro sul parquet, il refrain del match non cambia, con Paoletti e compagni che mantengono agevolmente la testa del confronto prima di subire, negli ultimi minuti del periodo, il tentativo di rimonta dei genovesi che riescono a ridurre lo svantaggio fino al -9. In quel frangente era facile smarrirsi, ed invece i rossoblu hanno nuovamente ingranato l’overdrive, scappando via nel punteggio, accumulando un vantaggio sufficiente per chiudere la contesa con grande tranquillità, con il punteggio di 82-67.

Una vittoria meritata, quella dei rossoblu, frutto di una ottima prestazione su entrambi i lati del campo, con ben quattro uomini in doppia cifra, dai 20 di Lamperi ai 11 di Di Sacco, passando per i 15 di Dadomo ed i 12 di Regoli.

A raccontare la bella prestazione dei ragazzi rossoblu anche la soddisfazione di coach Giuseppe Di Manno che commenta così il colpaccio in terra genovese: “Siamo partiti contratti, subendo le iniziative della compagine genovese, ma poi siamo riusciti, con un ottimo secondo quarto, a ribaltare il punteggio, grazie anche alla nostra aggressività difensiva, il che ci ha permesso di andare al riposo con un vantaggio in doppia cifra. Al rientro sul parquet abbiamo mantenuto un bel vantaggio, con Genova che, però, nel finale del periodo è tornata a-9. In quel momento siamo stati bravi a ricacciare indietro i nostri avversari, prendendo un bel margine che ci ha permesso di chiudere con tranquillità la partita. Per noi era una partita importante, sia per il morale che per la classifica, ed importante era iniziare il girone di ritorno con una vittoria, adesso pensiamo alla prossima”.

My Dream Genova – Pallacanestro Don Bosco Livorno 67-82

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Baroni 2, Dadomo 15, Di Sacco 11, Marinari 1, Deliallisi 3, Crocetta, Cristofani 1, Balestri 4, Preziuso, Paoletti 13, Lamperi 20, Regoli 12. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza

Parziali: 17-11; 24-41; 41-57; 67-82

Il Don Bosco espugna Genova e vola in zona playoff