Home

Sport

Basket

Il Don Bosco espugna il parquet del CUS Pisa

Basket

5 Febbraio 2024

Il Don Bosco espugna il parquet del CUS Pisa

Livorno 5 febbraio 2024 . Il Don Bosco espugna il parquet del CUS Pisa

La Toscana Food Don Bosco torna al successo espugnando il parquet del CUS Pisa alla fine di una partita, per usare le parole di coach Barilla, “davvero brutta”, nella quale i ragazzi rossoblu sbagliano l’approccio al match, giocando sotto ritmo e commettendo tanti errori in fase offensiva, come ben raccontato dagli appena 54 punti realizzati.

Il Don Bosco inizia, come detto, con le marce basse, ne approfittano gli “Universitari” per chiudere il primo tempo avanti di 10 lunghezze, sul 20-10. Nel secondo periodo la Toscana Food si rianima, trova con buona continuità la retina avversaria, difende bene e ribalta l’inerzia della partita, andando all’intervallo lungo con sei lunghezze di vantaggio, sul 35-29.

Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa ci mettono appena 2’ per impattare, a quota 36, il confronto, grazie ad un parziale iniziale di 6-1; da quel momento in poi la partita scorre sui binari di un perfetto equilibrio, con le due difese che prevalgono sui rispettivi attacchi, tanto che nei due quarti finali si vedono complessivamente 42 punti.

La partita si decide in volata, e stavolta la spunta la Toscana Food Don Bosco, con una bella tripla di Ciano, protagonista di un’ottima partita. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, oltre a Iker Ciano, top scorer rossoblu con 16 punti, tra l’altro realizzati in appena 20’ di utilizzo, bene anche Tartamella, a quota 13.

A fine gara coach Francesco Barilla non è certo contento di quanto fatto vedere dalla Toscana Food Don Bosco, come raccontano le sue parole nell’immediato post-partita.

“Al di là della vittoria, abbiamo comunque giocato una brutta partita, con un pessimo approccio che ha consentito al CUS Pisa di prendere un vantaggio in doppia cifra.

Abbiamo giocato sotto ritmo e con tante imprecisioni, cose che, a questo punto della stagione, non possiamo più permetterci. Fortunatamente nei tre quarti successivi siamo riusciti a difendere molto bene e nel periodo finale, caratterizzate da molte imprecisioni, siamo riusciti a portarla a casa, con una bomba di Ciano.

Non è stata certamente una bella partita, se avessero vinto loro non avrebbero rubato nulla; noi ci prendiamo questi due punti molto importanti, nella consapevolezza che dobbiamo avere una reazione dopo questa brutta prestazione”.

CUS Pisa – Toscana Food Don Bosco Pallacanestro Don Bosco Livorno 52-54

Toscana Food Don Bosco Pallacanestro Don Bosco Livorno:

Ciano 16, Bandini 2, Dodoli 3, Baroni, Tartamella 13, Giachetti 2, Regoli 3, Spinelli, Crocetta 2, Di Sacco 7, Balestri 6. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza

Parziali: 20-10; 29-35; 44-45; 52-54

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin