Il Don Bosco espugna Pontedera

Basket

21 Gennaio 2024

Grande partita della Toscana Food Don Bosco, corsara a Pontedera

Sabato da incorniciare per la Toscana Food Don Bosco, la compagine guidata da Francesco Barilla, infatti, coglie il primo successo del nuovo anno nell’ostico viaggio a Pontedera, contro una squadra che naviga nelle zone alte della classifica.

Nonostante le pesanti assenze di Ciano e Deri, i rossoblu giocano una partita magistrale, conquistando due punti di grande importanza grazie ad un super lavoro non solo di tutta la squadra, ma anche dello staff al completo; coach Barilla, infatti, a causa di un impegno con l’Under 17, è arrivato al palasport in prossimità della palla a due, per cui il ruolo di capo allenatore è stato svolto da Alex Blanco, bravissimo a gestire la partita.

È stato un confronto praticamente sempre condotto dai labronici, tanto che l’ultimo vantaggio di Pontedera è sull’iniziale 4-2. Da quel momento in poi è stato un monologo della Toscana Food, già avanti di 13 alla fine del primo periodo sul, 23-10, margine sostanzialmente rimasto inalterato all’intervallo lungo, nel quale il tabellone recitava 33-21 per la compagine guidata per l’occasione da Alex Blanco.

Merito del vantaggio, la grande abnegazione in difesa di tutti i ragazzi scesi sul parquet, con particolare riferimento a Dodoli, bravo a limitare Maltomini.

Nel secondo tempo le cose non sono cambiate, con la Toscana Food a respingere i tentativi di rimonta dei padroni di casa, per poi allungare ancora nel periodo conclusivo, fino ad accumulare 21 lunghezze di vantaggio, chiudendo avanti di 18, sul 76-58. Davvero un bel successo di squadra, nel quale tutti i ragazzi a referto sono scesi sul parquet portando un mattoncino determinante nella costruzione della vittoria, con nota di merito per i quattro in doppia cifra, dai 17 di Baroni ai 10 di Crocetta, passando per i 14 di Tartamella e gli 11 di Giachetti.

Con questo successo, la Toscana Food torna a sperare nel quarto posto, adesso lontano soltanto due lunghezze; per agganciarlo serve un rush finale da copertina, a partire dalla sfida di sabato prossimo, in casa contro Agliana.

Al termine della partita, coach Barilla non nasconde la propria soddisfazione per la bella vittoria, commentando così il match: “Abbiamo portato a casa la vittoria con una grande prestazione di tutto il gruppo e di tutto lo staff, sia sul parquet che in partita. Siamo stati bravi a difendere bene, tenendo sempre in mano il pallino del gioco, grazie alle ottime prestazioni di tutti i 12 ragazzi scesi sul parquet. Al riguardo voglio rivolgere un plauso particolare a Dodoli, bravo a disinnescare Maltomini, il loro attaccante più pericoloso, fermo restando che tutti sono stati importanti per cogliere questo bel successo. Quella di Pontedera – chiosa Barilla – è una vittoria che ci voleva, dopo qualche partita nella quale avremmo comunque potuto cogliere i due punti. Adesso i ragazzi devono credere maggiormente nelle loro possibilità e continuare così, lavorando duro perché ci aspetta ancora un percorso molto difficile”.

Pontedera – Toscana Food Don Bosco 58-76

Toscana Food Don Bosco: Balestri 9, Di Sacco 7, Crocetta 10, Spinelli, Regoli 2, Giachetti 11, Idone, Tomei, Tartamella 14, Baroni 17, Dodoli, Bandini 6. All. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco, Davide Cotza

Parziali: 10-23; 21-33; 39-53; 57-76

