Livorno 1 febbraio 2025 Il Don Bosco Livorno porta la pallacanestro al Liceo Scientifico Enriques di Livorno

Nello scorso mese di novembre, la Pallacanestro Don Bosco Livorno ha realizzato un progetto formativo dedicato agli studenti del terzo anno del Liceo Scientifico Enriques, frequentanti l’indirizzo sportivo. L’iniziativa, che ha coinvolto due classi per un totale di circa 50 alunni, è stata pensata per avvicinare i giovani alla pallacanestro, promuovendo i valori dello sport e della sana competizione.

Il programma si è sviluppato in cinque lezioni della durata di due ore ciascuna, durante le quali gli studenti hanno avuto l’opportunità di scoprire i fondamentali tecnici e le regole del gioco, sperimentando sul campo la dinamicità e il lavoro di squadra che caratterizzano questo sport.

L’esperienza si è conclusa con una verifica finale, che ha permesso ai ragazzi di mettere in pratica quanto appreso e di consolidare le loro conoscenze. A guidare le lezioni sono stati gli istruttori Pandolfi e Redini, che, con la supervisione del responsabile del progetto, hanno saputo trasmettere ai ragazzi la passione per la pallacanestro, stimolando interesse e coinvolgimento.

La Pallacanestro Don Bosco Livorno, con questa iniziativa, conferma il suo impegno nella promozione dello sport tra i giovani, con la convinzione che attività come questa possano contribuire alla crescita personale e sportiva delle nuove generazioni.

Le voci dei protagonisti

A raccontare il successo dell’iniziativa, anche le dichiarazioni degli studenti che hanno partecipato al progetto con grande entusiasmo; Marco, uno degli alunni coinvolti, ha dichiarato, ad esempio: “Non avevo mai giocato a pallacanestro prima, ma grazie a questo progetto ho scoperto uno sport che mi ha appassionato moltissimo. È stato bello imparare le regole e provare a giocare in squadra con i miei compagni.”

Anche Giulia, un’altra studentessa partecipante, ha apprezzato l’esperienza: “È stata un’attività davvero interessante, diversa dalle solite lezioni. Mi sono divertita tantissimo e ho capito quanto sia importante la collaborazione in questo sport. Spero che ci siano altre iniziative simili in futuro.”

Tanto orgoglio ed altrettanta soddisfazione anche da parte della Pallacanestro Società, espressa chiaramente dalle dichiarazioni del coach della prima squadra Giuseppe Di Manno: “Siamo orgogliosi di aver collaborato con il Liceo Scientifico “Enriques” per avvicinare i ragazzi alla pallacanestro. Crediamo fermamente che lo sport sia un veicolo fondamentale per trasmettere valori come il rispetto, il lavoro di squadra e la disciplina. Il coinvolgimento e l’entusiasmo mostrato dagli studenti sono stati la dimostrazione che iniziative come questa hanno un grande valore educativo.”