Il Don Bosco lotta, ma alla fine i due punti prendono la via di La Spezia

Basket

5 Marzo 2023

Livorno 5 marzo 2023 – Il Don Bosco lotta, ma alla fine i due punti prendono la via di La Spezia

Partendo dal fatto che Spezia è una delle squadre più attrezzate del campionato, la partita della Toscana Food, al di là della sconfitta, non è stata certo da disprezzare.

A maggior ragione tenendo conto che tanti ragazzi rossoblu avevano giocato, con l’Under 19, mercoledì a Roma, rientrando a Livorno a tarda notte. I rossoblu sono rimasti a lungo in partita, grazie anche all’apporto del rientrante Matteo Paoli, con 21 miglior marcatore della partita, ma alla lunga hanno pagato la stanchezza e la maggior esperienza e fisicità degli avversari.

LA CRONACA

In casa Toscana Food Don Bosco, coach Francesco Barilla si affida al quintetto composto dal rientrante Matteo Paoli, Maniaci, Giachetti, Mori e Deri. Risponde il tecnico di Spezia, il livornese Andrea Scocchera, con Seskus, Balciunas, Ramirez, Vignali e Fazio.

Ad uscire meglio dai blocchi di partenza è la squadra di casa, ma poi la partita si snoda sui binari di un sostanziale equilibrio per i primi 5’, poi Spezia, approfittando di un prolungato blackout offensivo della Toscana Food, riesce ad allungare fino al +6 a poco meno di 2’ dalla prima pausa, costringendo coach Barilla al time-out.

Il minuto di sospensione non cambia l’andamento della gara, Spezia piazza un altro 4-0, chiudendo il primo quarto avanti 22-12. In avvio di secondo quarto, la Toscana Food Don Bosco, stringe le maglie in difesa grazie ad una 2-3 molto adeguata e, in appena 3’13” riapre i giochi, arrivando fino al -3, sul 23-26.

Spezia però non ci sta, piazza un contro-break di 5-0, costringendo un infuriato Barilla a chiedere un time-out.

Il minuto di sospensione porta buoni frutti, ed in un amen la Toscana Food mette, grazie ad una tripla da distanza siderale di Paoli, il naso avanti, sul 32-31.

Da lì in poi la partita scivola sui binari di un sostanziale equilibrio, ed all’intervallo lungo Spezia vanta un solo punto di vantaggio, sul 38-39.

A metà partita già in doppia cifra Matteo Paoli, a quota 13, e, per Spezia, Vignali (10). Al rientro dagli spogliatoi, Spezia stringe le maglie in difesa, concedendo alla Toscana Food appena 3 punti neri primi 4’, e prova a scappare via, accumulando 8 lunghezze di vantaggio.

Un margine che la compagine ligure amplifica fino al +14 dell’ultima pausa, sul 60-46. Nel periodo finale, la Toscana Food prova in ogni modo a tornare in partita, senza però mai riuscire a ridurre lo svantaggio sotto la doppia cifra, ed i due punti prendono l’autostrada per La Spezia, con Vignali e compagni che chiudono sul 78-60.

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Spezia 60-78

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 8, Bandini, Paoli 21, Maniaci 3, Carlotti, Lamperi, Giachetti 4, Gamba 2, Rovetto, Deri 12, Mori 6, Balestri 4. All. Francesco Barilla, Ass. Facundo Bereziartua, Alessandro Becagli

Parziali: 12-22; 38-39; 46-60; 60-78

