Il Don Bosco lotta ma deve cedere a Castelfiorentino

Basket

18 Febbraio 2023

Livorno 18 febbraio 2023 – Il Don Bosco lotta ma deve cedere a Castelfiorentino

La sfida con la capolista Castelfiorentino era di quelle ostiche, anche per le pesanti assenze che angustiavano il roster della Toscana Food Don Bosco, in primis quella del capocannoniere del torneo Matteo Paoli.

La compagine guidata da Francesco Barilla ci ha comunque provato ad inceppare i preziosi ingranaggi degli ospiti, rimanendo a lungo in partita, prima di incassare un break in chiusura di terzo quanto, poi risultato decisivo nell’economia del match.

La sconfitta, peraltro ampiamente prevedibile, non deve però sottacere l’ennesima buona prova dei ragazzi rossoblu che, al di là del risultato, proseguono il loro percorso di crescita.

LA CRONACA

Dopo il sentito minuto di raccoglimento in memoria di Claudio Aprea, ex allenatore anche del Don Bosco, si parte con il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, che si affida al quintetto composto da Maniaci, Ciano, Carlotti, Mori e Balestri.

Da ricordare, in casa labronica, le assenze di Deri e del capocannoniere del torneo, Matteo Paoli. In casa Castelfiorentino, il tecnico Angiolini, livornese purosangue, risponde affidandosi al quintetto composto da Belli, Cantagalli, Scali, Pucci e Cantini.

Ad uscire meglio dai blocchi di partenza è la Toscana Food che stampa subito un parziale di 6-0, al quale gli ospiti provano a replicare con Cantagalli, altro livornese doc, agganciando i padroni di casa a quota 10, per poi prendere la testa del match con un gioco da tre punti – canestro e libero aggiuntivo – di Belli.

Un margine che gli ospiti amplificano negli ultimi 90” del quarto, chiudendo con 7 lunghezze di vantaggio, sul 23-16.

Nei primi 10’ da segnalare, in casa Toscana Food Don Bosco, i 9 punti di Iker Ciano.

In avvio di secondo quarto, la Toscana Food è brava ad inumidire le polveri degli avversari; Castello segna solo 3 punti in altrettanti minuti di gioco ed i labronici arrivano al -4, sul 22-26, costringendo coach Angiolini al time-out.

Il minuto di sospensione porta i suoi frutti, Castello, grazie anche ad una azzeccata zona 2-3, inaridisce le bocche da fuoco della Toscana Food e, con il trascorrere dei minuti, allunga arrivando, grazie anche ad una tripla sulla sirena di metà partita di Pucci, fino al +9, sul 41-32.

A metà partita degni di nota i 17 punti di Iker Ciano, in casa Toscana Food, e Pucci, tra gli ospiti.

Al rientro dagli spogliatoi, Castelfiorentino parte con le marce alte; i ragazzi di Angiolini difendono bene e trovano con buona continuità la retina avversaria, volando al massimo vantaggio, di 14 lunghezze, sul 49-35.

Sembra il parziale decisivo, ma la Toscana Food non ci sta e piazza un contro parziale di 4-0 che convince Angiolini a chiedere un minuto di sospensione. Al rientro in campo, Ciano porta i labronici a -7, poi si sveglia Belli: il 99 di Castelfiorentino infila due triple di fila riconsegnando ai suoi un vantaggio in doppia cifra, poi incrementato fino al +17 dell’ultima pausa, margine che vale una serie ipoteca sulla partita. Ipoteca passata all’incasso nel quarto periodo, nel quale Castelfiorentino aumenta il proprio vantaggio fino al 67-89 finale.

Toscana Food Don Bosco Pallacanestro Livorno – Castelfiorentino 67-89

Toscana Food Don Bosco Pallacanestro Livorno: Ciano 20, Bandini 5, Santini, Maniaci 10, Carlotti 8, Lamperi, Giachetti 5, Apolloni, Biondi, Rovetto 9, Mori 8, Balestri 2. All. Francesco Barilla, Ass. Facundo Bereziartua, Alessandro Becagli

Parziali: 16-23; 32-41; 52-69; 67-89

