Il Don Bosco lotta, ma i due punti li prende Altopascio

Basket

16 Aprile 2023

Livorno 16 aprile 2023 – Il Don Bosco lotta, ma i due punti li prende Altopascio

Ci prova fino alla fine, la Toscana Food Don Bosco, a regalare una gioia ai propri tifosi, nell’ultima apparizione casalinga della stagione. I ragazzi di Francesco Barilla rimangono in partita fin quasi alla fine, ma alla lunga devono arrendersi alla maggiore esperienza di Altopascio, sceso a Livorno a caccia di due punti preziosissimi nella corsa ai playoff.

Non inganni, però, la sconfitta, i rossoblu hanno offerto veramente una buona prestazione, ennesima tappa di un evidente percorso di crescita durato tutta la stagione.

LA CRONACA

In casa Toscana Food Don Bosco, coach Francesco Barilla si affida al quintetto composto da Paoli, Maniaci, Carlotti, Mori e Rovetto. Il tecnico di Altopascio, Marco Pistolesi, risponde spedendo sul parquet Marco Creati, il gemello Filippo, Mencherini, tutti e tre classici ex di turno, Salazar e Bini Enabulele.

Ad uscire meglio dai blocchi di partenza è Altopascio, a caccia di punti preziosi nella corsa alla dodicesima posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff, ma la Toscana Food Don Bosco non ci sta e, dopo un avvio con le marce basse, aggancia i rivali a quota 7, con un bel canestro di Deri.

Da quel momento in poi le due squadre ribattono colpo su colpo, fino ad un piccolo break in chiusura di periodo che consente ai biancorossi di chiudere i 10’ iniziali con 5 lunghezze di vantaggio, sul 24-19. In avvio di secondo quarto, Altopascio stringe le maglie in difesa, concedendo alla Toscana Food solo un punto, nei primi 6’20’’ di gioco, mettendo, così, il naso avanti, sul 26-25.

Facendo leva sulla grande difesa, Altopascio prova a scappare, raggiungendo fino a 9 lunghezze di vantaggio, sul 36-27, a 3’06” dall’intervallo lungo.

Un margine che gli ospiti mantengono, sostanzialmente inalterato, fino al 45-35 di metà partita. Nei primi 20’ da segnalare, in casa Toscana Food Don Bosco, la splendida prestazione di Deri, autore di ben 14 punti.

Al rientro dagli spogliatoi, Altopascio stampa un parziale di 5-0, che porta il vantaggio della truppa di Marco Pistolesi fino al +15, sembra il break decisivo, ma la Toscana Food Don Bosco non ci sta, stringe le maglie in difesa ed arriva fino al -8 palla in mano.

Altopascio fiuta il pericolo, ritrova la via del canestro ed all’ultimo intervallo vanta 12 lunghezze di vantaggio, sul 66-54. In avvio del periodo finale, la Toscana Food prova la rimonta, arrivando fino al -5, sul 76-71, a 6’ dalla fine, grazie ad un attacco bravo a perforare con continuità la retina avversaria, fino a che una tripla di Lorenzi ed una percussione di Salazar siglano il 5-0 che, di fatto, indirizza i due punti verso l’autostrada che porta ad Altopascio. Alla fine, il tabellone del “PalaMacchia” recita 92-87 per gli ospiti. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, solita ottima prova di Paoli, autore di 20 punti, che però deve lasciare il titolo di top scorer rossoblu a Francesco Deri che di punti ne ha infilati 24.

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Altopascio

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 9, Dodoli 2, Paoli 23, Maniaci 6, Carlotti 7, Lamperi 7, Giachetti, Beltrame 2, Rovetto, Deri 24, Mori 4, Balestri 3. All. Francesco Barilla, Ass. Facundo Bereziartua

Parziali: 24-19; 45-35; 66-54; 87-92

