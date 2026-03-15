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Il Don Bosco non si ferma più, battuta anche Agliana

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15 Marzo 2026

Il Don Bosco non si ferma più, battuta anche Agliana

Livorno 15 marzo 2026 Il Don Bosco non si ferma più, battuta anche Agliana

Continua la marcia vincente della Pallacanestro Don Bosco nel duro campionato di Serie C; la compagine di Giuseppe Di Manno, infatti, cala sul tavolo verde del torneo un fantastico poker di successi, colto con la bella vittoria, davanti al pubblico amico, su una delle squadre più accreditate del torneo, Agliana. Contro i neroverdi della provincia pistoiese, i rossoblu giocano una gran bella partita, probabilmente una delle migliori di tutta la stagione.

I ragazzi di Giuseppe Di Manno escono dai blocchi di partenza con l’approccio giusto, quello fatto di tanta intensità ed altrettanto ritmo, tanto che prendono subito in mano il comando delle operazioni, crivellando la retina ospite, tanto che al termine del primo periodo sono già 29 i punti realizzati, con Regoli e compagni che chiudono i primi 10’ con quattro lunghezze di vantaggio, sul 29-25. Agliana, però, è osso duro da rodere e nel secondo periodo torna immediatamente a contatto, tanto che i secondi 10’ scorrono sui binari di un equilibrio quasi perfetto, con le due squadre che a metà partita sono in perfetta parità, a quota 47. All’intervallo lungo, in casa Don Bosco da segnalare i 10 punti realizzati da Artioli e da Deliallisi ed i 9 da Lemmi.

Negli spogliatoi, coach Di Manno catechizza alla perfezione i suoi, che entrano sul campo indiavolati, prendendo fin dai minuti iniziali in mano il timone della partita. Il vantaggio rossoblu aumenta minuto dopo minuto, arrivando anche ad un massimo vantaggio di 15 lunghezze, poi leggermente ridotto da Agliana al termine del terzo periodo, sul 72-61. Nel quarto conclusivo ti aspetti la rimonta di Agliana, invece la Pallacanestro Don Bosco è brava a mantenere costante un vantaggio di una decina di punti, poi mantenuto senza dannarsi troppo l’anima fino alla sirena finale, che decreta la vittoria, la quarta consecutiva, dei giovani talenti labronici, a dama con il punteggio di 86-77. In una superba prestazione collettiva, da citare i 21 di Artioli, i 18 di Pacitto ed i 12 di Deliallisi. Con questa vittoria, il Don Bosco si lancia sempre più verso le alte sfere, raggiungendo a quota 30 proprio Agliana.

Le parole di coach Di Manno

Al termine del confronto, il coach rossoblu Giuseppe Di Manno non nasconde la propria soddisfazione per la bella vittoria: “Abbiamo giocato un’ottima partita, dal punto di vista dell’intensità e della fisicità, partendo subito con le marce alte, salvo poi subire il pronto rientro di Agliana, tanto che all’intervallo lungo eravamo in perfetta parità. Al rientro dagli spogliatoi, con uno splendido terzo quarto abbiamo accumulato un vantaggio importante che siamo stati bravi a mantenere fino alla sirena finale, rimanendo lucidi nei momenti cruciali del confronto. Una bella vittoria che ci consente di guardare con ottimismo al prosieguo del campionato”.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Agliana 86-77

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bresinski 9, Lemmi 9, Deliallisi 12, Susini 4, Lamperi 3, Casini 1, Artioli 21, Pacitto 18, Nilo, Tognoni, Gubinelli, Regoli 9. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Davide Cotza e Alessandro Papa

Parziali: 29-25; 47-47; 72-61; 87-77

Il Don Bosco non si ferma più, battuta anche Agliana