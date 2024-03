Home

9 Marzo 2024

Il Don Bosco ospita Altopascio

Livorno 9 marzo 2024 – Il Don Bosco ospita Altopascio

Tre giorni dopo la sconfitta in volata sul parquet di Valdisieve, la Toscana Food Don Bosco torna a recitare davanti al proprio pubblico, nella sfida casalinga contro la Bama Altopascio, in una partita fondamentale nella corsa alla salvezza.

Per rendersene conto basta dare un’occhiata alla classifica, con la compagine guidata da Francesco Barilla in testa assieme a Pontedera, con due punti di vantaggio proprio su Altopascio che però dovrà giocare due partite in più della coppia di testa.

La compagine di Traversi arriva a Livorno sull’onda lunga di quattro vittorie consecutive, due nell’epilogo della prima fase e due, di platino, in questo avvio di seconda.

Il giocatore più pericoloso della compagine della provincia pistoiese è sicuramente il croato Barbarosa, arrivato in corso d’opera e subito protagonista nei meccanismi offensivi di Traversi; il croato segna infatti 19,2 punti di media. Accanto a lui vanno in doppia cifra il capitano Bini Enabulele (11,2), l’esperto Samuele Doveri (10,9) e l’ultimo arrivato, da Fucecchio, Torrigiani, uno che ne mette 10 a partita.

Ridurre il fatturato offensivo di questo quartetto sarebbe il primo, fondamentale, passo verso una vittoria di platino.

Della grande importanza dei due punti in palio ne è ben cosapevole anche il tecnico della Toscana Food Don Bosco, che presenta così i 40’ del “PalaMacchia”: “Affronteremo una squadra, Altopascio, davvero molto attrezzata, a maggior ragione dopo i recenti innesti, che ci darà sicuramente molto filo da torcere sia quanto a fisicità che a talento puro. Noi – prosegue coach Barilla – dobbiamo assolutamente compiere dei passi in avanti in fatto di maturità e capire che queste partite sono come delle finali, con in palio punti sempre determinanti per il futuro del campionato. Dovremmo offrire il meglio del nostro rendimento, sia in fase di approccio che durante la partita, per provare a rispettare il fattore campo”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, per oggi, sabato 9 marzo, al “PalaMacchia”, con palla a due prevista per le ore 21:00.

