17 Novembre 2023

Il Don Bosco ospita il CUS Pisa

Rilanciata dalla bella vittoria ad Agliana, la Toscana Food Don Bosco torna davanti al pubblico amico del “PalaMacchia” per bissare il successo ottenuto in terra pistoiese ed alimentare le speranze di chiudere la prima fase nelle prime quattro posizioni, che garantiscono la salvezza.

In terra labronica arriva il CUS Pisa, compagine che in classifica vanta sei punti, quattro in meno dei ragazzi rossoblu, ma è comunque da prendere con le molle.

La compagine di Cristiano Forti, infatti, ha ormai dimenticato lo stentato avvio di campionato ed arriva in riva al Tirreno dopo aver vinto due delle ultime tre partite, tra cui quella contro una delle squadre più accreditate del torneo, la Mens Sana Siena, battuta dopo una partita dalle mille emozioni.

Il roster a disposizione di Forti rappresenta il classico mix tra giocatori molto esperti come il play Fiorindi e capitan Siena e tanti giovani di belle speranze, come il lungo Spagnolli (10,9 di media), o gli ancor più verdi Madeo e Cristofani, in doppio tesseramento rispettivamente con la Libertas e la Pielle Livorno.

Tra l’altro, la sfida sarà la classica rivincita del match andato in scena in avvio di stagione, nel primo turno di Coppa Toscana, chiuso con la vittoria della compagine pisana. Per riscattare quella sconfitta, i rossoblu dovranno offrire il loro volto migliore, come accaduto nell’ultimo quarto della sfida di Agliana, e tenere alti i ritmi del confronto, lavorando duro in difesa per sporcare le percentuali degli universitari.

Delle difficoltà del match di sabato prossimo ne è ben consapevole anche il coach della Toscana Food Don Bosco, che presenta così il confronto:

“Ci attende una partita molto impegnativa, come tutte quelle di questo appassionante campionato; abbiamo già affrontato il CUS Pisa in Coppa Toscana, prendendo una sonora lezione. Dobbiamo approcciare la partita in maniera molto attenta e concentrata, sapendo che ci troveremo di fronte una buona squadra, con un roster completo e variegato. Noi – prosegue Barilla – arriviamo alla sfida dopo la partita di mercoledì a Roma, nel campionato Under 19 d’Eccellenza, e cercheremo in ogni modo di portare a casa la partita per conquistare due punti di vitale importante nel prosieguo del nostro campionato”

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, per sabato prossimo al “PalaMacchia”, con palla a due prevista per le ore 18:45

