Home

Sport

Basket

Il Don Bosco ospita il CUS Pisa, per i rossoblu si tratta dell’esordio ufficiale

Basket

16 Settembre 2023

Il Don Bosco ospita il CUS Pisa, per i rossoblu si tratta dell’esordio ufficiale

Livorno 16 settembre 2023 – Il Don Bosco ospita il CUS Pisa, per i rossoblu si tratta dell’esordio ufficiale

Ormai al termine l’estate, inizia la stagione ufficiale della Pallacanestro Don Bosco, ancora sponsorizzata Toscana Food Don Bosco; i ragazzi del confermato coach Francesco Barilla parteciperanno, infatti, al nuovo campionato di Serie C Unica, nel quale sono stati inseriti, assieme ad altre 10 avversarie, nel girone B.

Sulla carta, sarà un torneo dall’elevato livello tecnico, al quale, come sempre, la società rossoblu si approccerà per far crescere i tanti giovani della sua florida “cantera”.

Gustoso antipasto, la Coppa Toscana trofeo “Piperno”, della quale sono già andate in scena le partite del primo turno.

Negli ottavi di finale entra in scena anche la Toscana Food Don Bosco, impegnata in casa contro il CUS Pisa, nella scorsa stagione terminato secondo nel campionato di Serie C Silver.

Una compagine da prendere con le molle, quella guidata da Cristiano Forti, magari senza troppa fisicità, ma che vanta un roster lungo e profondo, nel quale coesistono giovani talenti (Mezzani, Madeo, Cristofani) e giocatori esperti della categoria (Spagnoli, Fiorindi, Sena).

La Toscana Food si presenterà, come di consueto, con un roster imbottito di giovani e giovanissimi, per una partita che si prospetta molto interessante.

Un match che il tecnico della Toscana Food Don Bosco presenta così:

“Andremo ad affrontare una squadra nella quale ci sono tanti giovani rampanti ed altrettanti esperti; in questo momento, però, non conta contro chi giochiamo, ma il fatto che dobbiamo lavorare su noi stessi, per migliorare il nostro gioco, in particolare nella fase difensiva, in quanto andremo a giocare contro una squadra che ha tanti punti nelle mani e può fare canestro in molti modi diversi”.

Palla a due prevista per oggi, 16 settembre, alle ore 18:45 presso il “PalaMacchia” di Via Allende, con ingresso rigorosamente gratuito

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin