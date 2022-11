Home

Sport

Basket

Il Don Bosco ospita la blasonata Mens Sana Siena, appuntamento da non perdere

Basket

4 Novembre 2022

Il Don Bosco ospita la blasonata Mens Sana Siena, appuntamento da non perdere

Livorno 4 novembre 2022 – Il Don Bosco ospita la blasonata Mens Sana Siena, appuntamento da non perdere

Sfida da non perdere per tutti gli appassionati di basket, quella che aspetta la Toscana Food Don Bosco sabato sera; al “PalaMacchia” arriva infatti la squadra più blasonata del torneo, la Mens Sana Siena.

Una compagine, quella allenata da Pierfrancesco BInella, che sale in riva al Tirreno galvanizzata dal bel successo di domenica scorsa nel derby della città del Palio, contro il Costone, regolato con un secco 66-57.

Quello nella stracittadina è stato per i biancoverdi il secondo successo del campionato, l’idea è quella di cogliere il terzo contro il Don Bosco.

Una squadra, la Mens Sana, che ha nella solidità della difesa il proprio punto di forza; i numeri dei punti subiti la collocano infatti al quarto posto nella graduatoria delle migliori difese, dopo le corazzate Prato, Cecina e Castelfiorentino.

Qualche problema, invece, in attacco; Pannini e compagni hanno infilato nelle retine altrui 375 punti, quinto peggior bottino del campionato, nonostante i 17 di media del giovane play Menconi, top scorer dei suoi in questo primo scorcio di campionato.

Da segnalare anche gli oltre 11 ad uscita dell’esperto Benincasa ed i 10 della guarda Bacci.

Un match, come tutti di questo campionato, arduo per il Don Bosco, che gli uomini di Barilla affronteranno dopo la buona prestazione offerta, soprattutto nella seconda metà di partita, sul parquet della capolista Castelfiorentino.

E proprio dagli ultimi due quarti Paoli e compagni devono ripartire; se riusciranno a ripetersi a quei livelli per tutta la partita, l’idea di portare a casa i due punti non è certo campata per aria, a patto di trovare con buona continuità la retina avversaria e lavorare bene in difese contro i piccoli di Binella.

Della difficoltà del match ne è ben consapevole anche il coach del Don Bosco, Francesco Barilla, che presenta così la sfida:

“Come sempre in questo campionato, sarà una partita da prendere con le molle; affronteremo sì una squadra che non è tra le favorite del campionato, ma che comunque arriva a Livorno galvanizzata dal bel successo nel derby contro Costone, che vorrà bissare anche contro di noi. Dovremo fare molta attenzione alla loro batteria di piccoli, a Menconi in particolare, ed al loro centro Buca.

Per tener loro testa dovremo scendere sul parquet molto carichi dal punto di vista agonistico, ben sapendo che avremo di fronte una squadra tosta che in questo momento mi sento di definire come la classica mina vagante del torneo”.

Appuntamento, imperdibile, per tutti gli appassionati di basket, sabato prossimo, 5 novembre, alle ore 18:45 al “PalaMacchia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin