Il Don Bosco ospita la capolista Cecina

31 Marzo 2023

Livorno 31 marzo 2023 – Il Don Bosco ospita la capolista Cecina

Impegno sulla carta proibitivo, quello che attende la Toscana Food Don Bosco; i ragazzi guidati da Francesco Barilla, infatti, ospitano la prima della classe, quella Cecina che in estate non ha lesinato investimenti importanti per un campionato d’avanguardia. Investimenti azzeccati, non per niente la squadra di Andrea Da Prato, classico ex di turno, è la capolista solitaria del torneo e vede ad un passo la qualificazione al prossimo campionato interregionale.

Avversario da prendere con le pinze, oltre alla classifica lo dicono le cifre:

Cecina possiede il primo attacco del torneo, con la bellezza di 83 punti infilati, di media, nella retina avversaria, e la seconda difesa del torneo, dopo quella di Prato. Stats che la dicono lunga sulla solidità della capolista; e non potrebbe essere altrimenti, considerando il roster di Da Prato.

Oltre all’espertissimo play Bruni, a 42 anni vero leader della squadra ed ancora capace di segnare 13,4 punti a partita, ci sono il miglior realizzatore, a 18,6 di media, Lorenzo Turini, ala piccola che domenica ne ha infilati 38, Pistillo, Bracci e l’ultimo arrivato Ianuale.

Per tener testa ad una corazzata del genere, la Toscana Food Don Bosco deve giocare la classica partita perfetta, fatta di grande intensità difensiva ed altrettanto contropiede, per evitare di attaccare la difesa schierata della capolista.

La ricetta tratteggiata anche dal coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, che presenta così il match:

“Ci troveremo di fronte quella che probabilmente è la squadra più forte del campionato, come dice la classifica, nella quale è capolista solitaria. Si tratta di una compagine dal roster molto profondo, con tante soluzioni ed altrettanti giocatori che possono ricoprire diversi ruoli.

Basti pensare, ad esempio, che tutti possono sia andare in post basso che cercare la soluzione dalla linea dei tre punti; giocatori guidati, oltretutto, da un coach di grande esperienza come Andrea Da Prato che, non a caso, ha militato anche in categorie superiori.

Ciliegina sulla torta – continua coach Barilla -, la presenza di Giovanni Bruni, una autentica guida sul parquet, bravissimo a guidare dal campo la sua squadra. Per noi sarà una partita difficilissima, nella quale dovremo dare il nostro meglio per cercare di rimanere incollati nel punteggio alla capolista”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, sabato prossimo, 1 aprile, alle ore 18:45 al “PalaMacchia”, con ingresso rigorosamente gratuito

