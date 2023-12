Home

1 Dicembre 2023

Livorno 1 dicembre 2023 – Il Don Bosco ospita la Mens Sana

Si gioca al “PalaMacchia” il big match dell’ultima di andata della Serie C, con la Toscana Food Don Bosco che ospita, in uno scontro tra due delle quattro capolista del torneo, la Mens Sana Siena. Impegno a dir poco ostico per Ciano e compagni, quella di Paolo Betti è probabilmente la squadra più in forma del campionato, come racconta la serie aperta di quattro vittorie consecutive.

I rossoblu proveranno ad interromperla, allungando nel contempo la propria, giunta a tre perle di fila. Per riuscire nell’intento dovranno limitare l’attacco mensanino, il più prolifico del torneo, sporcando le percentuali degli esterni, tra cui spiccano i nimi di Tognazzi, terzo marcatore del torneo, Puccioni e Marrucci e tenendo botta sotto canestro.

Obiettivo difficile, ma non certo impossibile per una squadra che sta giocando un super torneo, seguendo un percorso di crescita e di miglioramento che ogni fine settimana diventa sempre migliore.

La difesa sarà il fattore decisivo anche secondo il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, che presenta così la partita:

“Ci attende una partita contro una squadra molto attrezzata, con un roster profondo e con tanti punti nelle mani, tanto che quello della Mens Sana è il miglior attacco del campionato.

Noi, però, arriviamo alla partita in una situazione di classifica insperata alla vigilia del campionato, per cui affronteremo questo confronto senza aver nulla da perdere e con un briciolo di spregiudicatezza data dalla convinzione che, come detto, abbiamo poco da perdere.

Il nostro must sarà difendere forte contro una compagine molto solida e con tanti giocatori in grado di andare a canestro, rimanendo concentrati per tutti i 40’ nel tentativo di mettere qualche granellino di sabbia nei loro meccanismi offensivi”.

Appuntamento, imperdibile, per tutti gli appassionati di basket per sabato prossimo, 2 dicembre, al “PalaMacchia” con palla a due prevista alle ore 18:45

