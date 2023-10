Home

6 Ottobre 2023

Il Don Bosco ospita Monsummano

Livorno 6 ottobre 2023 – Il Don Bosco ospita Monsummano

Arriva sabato prossimo l’esordio casalingo della Toscana Food Don Bosco, impegnata nel duro campionato di Serie C unica; la compagine guidata dal confermato coach Barilla, ospita una delle compagini più accreditate del torneo, gli Shoemakers Monsummano.

Una formazione, quella della provincia pistoiese, di tutto rispetto, che arriva al “PalaMacchia” per battezzare al meglio il proprio esordio in campionato.

I “Ciabattini”, infatti, hanno riposato nella prima giornata di campionato. Il confermato coach Matteoni ha a disposizione un roster davvero di livello per la categoria, nel quale spiccano, nel backcourt, i nomi di :

Alessandro Danesi, nella passata stagione a Prato, con cui ha sfiorato la promozione in B, e, come guardia, Andrea Tommei; per capire il valore del giocatore, oltre ai 15 di media con Agliana nella passata stagione, basta guardare alle ultime dodici stagioni, nelle quali è sempre andato in doppia cifra.

In sostanza, una compagine davvero molto attrezzata, contro la quale la Toscana Food Don Bosco, per rimanere aggrappata alla partita, dovrà ripetere, e magari migliorare, la buona prestazione, vincente, offerta una settimana fa sul parquet dei Pino Dragons.

Lo dice convinto anche coach Barilla, che presenta il match con queste parole:

“Avremo di fronte una squadra che arriva a Livorno dopo aver osservato il turno di riposo, per cui vorrà far bene all’esordio in campionato.

Si tratta di una squadra nella quale ci sono giocatori importanti per la categoria, penso in particolare a Tommei, ed alcuni giovani davvero interessanti.

Noi, però, dobbiamo pensare soltanto a migliorarci, dando continuità alle buone prestazioni che abbiamo fatto nell’ultimo periodo.

Dobbiamo ancora migliorare e curare tanti aspetti del gioco che ancora non riusciamo a fare in modo ottimale, e proveremo a farlo anche nella prossima sfida contro Monsummano”.

Appuntamento, per tutti gli appassionati di basket, per sabato prossimo, 7 ottobre, al “PalaMAcchia”, con palla a due in programma alle ore 18:45 ed ingresso rigorosamente gratuito.

